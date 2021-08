La millenaria Abbazia benedettina di S. Michele Arcangelo di Montescaglioso è stata, ancora una volta, teatro di un interessante concerto. Protagonista l’Epical Jam Ensemble diretta dal M° Giuseppe Appio con lo spettacolo “Meraki”.

Il progetto musicale è nato nel 2015 come jam session vocale e strumentale su idea dello stesso Appio; l’attuale formazione è composta da affermati musicisti professionisti e da studenti appassionati di cultura musicale. Obiettivo dichiarato è quello di proporre generi musicali ricercati e, allo stesso tempo, atipici. La Epical Jam Ensemble fa parte della sezione Arte, Musica, Cultura e Spettacolo dell’associazione di volontariato “Tre Colli” di Montescaglioso.

La serata musicale, patrocinata dal Comune di Montescaglioso e da Lucania Musicale, è stata presentata in maniera elegante dall’attrice Anna Rita Del Piano: il concerto ha preso avvio con il brano “Ameno”, tratto dall’album Era dell’omonimo gruppo musicale francese; “Star Sky” (del duo Steps from Hell), colonna sonora del trailer del film “Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate” di Peter Jackson; “Fight Song” (di Rachel Platten); “Cry For The Moon” (del gruppo olandese Epica); “Chevaliers de Sangreal” (Hans Zimmer), colonna sonora dell’acclamato film “Il Codice da Vinci” di Ron Howard.

E’ poi stato il turno di “Causa erit”, brano inedito in lingua latina: testi di Letizia Leone e musica scritta da Giuseppe Appio; nuovo brano degli Era con l’esecuzione di “Hymne”; la seconda parte dell’esibizione è stata aperta dal doveroso omaggio al genio del M° Ennio Morricone con la proposta della suggestiva colonna di “C’era una volta il West”, film diretto da Sergio Leone.

Altra incursione nel genere fantastico con “Game of Thrones” (di Ramin Djawadi), colonna sonora della serie tv “Il Trono di Spade”; in seguito è stata eseguita “Per astris ad aspera”, composta dal M° Appio su testi scritti da Marco Marchesini, colonna sonora del back stage “In punta di piedi” in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Il concerto è poi proseguito con la colonna sonora “Immortals” dell’omonimo film diretto da Tarsem Singh Dhandwar; “Brigante se more”, brano tratto dall’omonimo album del gruppo Musicanova; “Ninna vola” di Giuseppe Appio; “Fiore di Lucania” (scritta da Gianpiero Francese, Giovanni Sileo e Nicola Manfredelli su musica di Antonio Deodati, rivisitata ed adattata dal M° Appio). Nella parte finale dell’esibizione il messaggio di saluto del Sindaco Vincenzo Zito.

Per l’Epical Jam Ensemble si sono esibiti: sezione vocale e strumentale: Barbara Gigante; Antonietta Capezzera; Giada Di Lena; Francesca Vinzi; Davide Russo; Domenico Vinzi; Pietro Santarcangelo; Rocco Domenico Castellaneta; voce e sax: Chiara Ratti; voce e flauto: Tiziana Gigante; voce e violino: Fernando Suglia. Sezione strumentale; basso elettrico: Mario Paolicelli; chitarra elettrica ed acustica: Francesco Suriano; batteria: Nicola Castrignano; fonico del gruppo e sequenze: Michele Quinto; direzione e tastiere: M° Giuseppe Appio.