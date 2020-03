Il Sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito, in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha diramato due comunicazioni alla cittadinanza: il primo rende noto che a partire dalle ore 14 di Giovedì 19 marzo 2020 verrà effettuato il servizio di sanificazione dell’abitato di Montescaglioso. Si chiede, pertanto, alla cittadinanza di tenere porte e finestre chiuse; non lasciare all’esterno delle abitazioni, nelle ore sopraindicate, prodotti alimentari, giocattoli, animali.

La seconda comunicazione avvisa quanti si siano recati all’Ospedale di Villa d’Agri o che abbiano avuto contatti con il personale che svolge attività lavorativa presso lo stesso nosocomio negli ultimi 15 giorni: in tal caso si deve contattare il proprio medico di base oppure il Numero Verde regionale 800 99 66 88.

Nei giorni scorsi, in merito al contrasto del Coronavirus, i componenti il Consiglio Comunale di Montescaglioso Vincenzo Zito (Sindaco), Paola Andriulli (Presidente Consiglio Comunale), Pietro Buonsanti (Capogruppo Rinascita Montese), Rosa Anna Cifarelli (Capogruppo Monte in Testa), Giuseppe Ditaranto (Capogruppo M5S) e Maria Scaramuzzo (Capogruppo IDeA) avevano dato diffusione di un comunicato stampa congiunto con il quale si faceva appello al senso di responsabilità di tutta la comunità montese.