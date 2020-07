Prenderà il via tra pochi giorni il Centro Estivo Belvedere promosso dall’Associazione ELIOS di Montescaglioso.

Un progetto per animare l’estate dei ragazzi, ai sensi del Decreto Legge 34/2020, “Decreto Rilancio”, e nello specifico all’articolo 105 “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”.

Un’attività nello spirito della rigenerazione socio_culturale che coniuga Il “Buon fare” insieme al “Bel_Sapere”.

Il Centro proporrà diversi giochi e attività per ragazzi dai 5 ai 14 anni.

Immersione totale in stile OUTDOOR EDUCATION che riconosce l’ambiente esterno come luogo privilegiato per lo sviluppo psicofisico del bambino ed è caratterizzata da attività ed esperienze dirette e multisensoriali.

Tra le attività:

“Carta e Cartone”,

“Un regno Bio_Diverso”,

“L’esploratore d’acqua”,

“Dal Seme all’Orto”,

“Orienteering”,

“Un obiettivo, 17 traguardi”,

“La parola ai Nativi Digitali”,

“Dal segno al colore”.

Bimbi e ragazzi saranno organizzati in piccoli gruppi e il luogo delle attività sarà compreso tra la Villa Baden Powell e la TensoStruttura – L’ampio spazio a disposizione permette, infatti, di giocare in sicurezza grazie alla supervisione di educatori competenti e alla grande copertura che sarà resa aperta sui lati. I servizi igienici saranno sanificati secondo le linee guida in vigore.

Nel villa saranno allestiti spazi temporanei, tutto nel rispetto delle disposizioni vigenti. Saranno create aree verdi dedicate in modo specifico all’avventura:

“Tana dei lupetti“,

“Foresta delle scimmie“,

“Galleria dei tuberi“,

“Bosco dell’usignolo“,

“Campo del Miracolo“.

Le famiglie potranno scegliere tra due diversi moduli, è quanto fa sapere il Presidente Francesco Lomonaco

tempo pieno

part-time.

Il centro estivo proseguirà fino al prossimo 28 agosto.