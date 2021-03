Don Giuseppe Frescura, parroco della Chiesa di Santa Lucia di Montescaglioso (MT), tramite avviso sacro, ha reso note le celebrazioni religiose delle Solenni Quarantore, da domenica 14 a mercoledì 17 marzo.

Nella giornata del 14 marzo, alle ore 12, è prevista l’Ostensione del Santissimo Sacramento; alle ore 18.15 Santo Rosario Eucaristico e Vespri Solenni; alle ore 19 celebrazione della Santa Messa. Nei giorni di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 marzo, alle ore 09 Santa Messa ed Ostensione del Santissimo Sacramento; alle 15 Coroncina della Divina Misericordia; alle18.15 Santo Rosario Eucaristico e Vespri Solenni; alle ore 19 S. Messa. In occasione della Festività di San Giuseppe, in data 19 marzo, nei giorni dal 16 al 18 marzo nella S. Messa vespertina sarà inserito un triduo di preparazione. I sacerdoti, di mattina e pomeriggio, saranno a disposizione di quanti vorranno confessarsi. A causa della pandemia non potrà essere utilizzato il confessionale in quanto non permette il necessario distanziamento: attenderanno i fedeli, muniti di mascherina, presso il loro ufficio.