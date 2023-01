Montescaglioso capitale italiana della cultura ? Certo. E ora al lavoro

Il sindaco Vincenzo Zito ci crede e ci prova, tanto da annunciare un percorso di candidatura a conclusione della conferenza stampa di uno degli eventi più attesi da cittadini e turisti: il carnevale. Curiosità e consensi, naturalmente, da quanti sono intervenuti nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo, per conoscere il programma della manifestazione carnascialesca che viene dopo due anni di pandemia e a pochi giorni dalla ‘’Notte dei Cucibocca’’, che ha portato a Montescaglioso visitatori anche da fuori regioni. E il primo cittadino è partito proprio dal successo di quell’evento, legato alle tradizioni culturali, per invitare la comunità locale a lavorare sodo per consolidare eventi da proporre tutto l’anno. “ Prima di noi ci ha provato Aliano -ha detto Zito- ed è ha andata vicino a una scelta, da tanti auspicata. Ritengo che Montescaglioso possa farcela, a patto che si lavori con un serietà su un patrimonio di risorse culturale da valorizzare. Mi rivolgo ai tanti giovani, e questo è un dato positivo e incoraggiante, che sta lavorando al Carnevale per i carri e con la Pro Loco. Dobbiamo lavorare con questo spirito e con lo stesso impegno per valorizzare tutto quanto puo’ portare a un programma di eventi e di opportunità tutto l’anno’’. Idee chiare sul che fare e come muoversi. Ora tocca ai montesi e a quanti vogliono impegnarsi con Montescaglioso per raggiungere questo obiettivo. Attendiamo l’ufficialità della candidatura, non appena sarà pubblicato il bando ministeriale. Ma la macchina è avviata e non resta che augurare buon lavoro. Del resto con un vice sindaco, ex carrista, il Rocco Oliva,con un ‘’vulcano’’ di idee come la consigliera delegata al carnevale Francesca Mazzoccoli,come l’ha definita il primo cittadino e con il presidente della Pro Loco Valentino Didio che ha mostrato il piglio giusto per valorizzare la città dell’Abbazia si parte da un primo gruppo di lavoro, destinato ad allargarsi con idee proposte, che possono venire anche dalla commissione di valutazione del concorso per i carri trionfali composta da giovane maestro cartapestaio Eustachio Santochirico, dalla giornalista Beatrice Volpe, giornalista e Capo della Delegazione Fai di Matera e dall’architetto l’architetto Maurizio Barbato e da quanti, di certo, dai tanti montesi che risiedono fuori regione, all’estero o dalla gemellata città statunitense di Patterson. C’è tempo. Prima il Carnevale con una offerta davvero interessante, che farà rete con altri carnevali della Basilicata e che valorizzerà elementi della tradizione locale: da Carnevalone a U’ zit e la Zit, come riporta il fitto programma delle cinque giornate della 64^ edizioni del carnevale montese. E a Montescaglioso ci saranno anche le maschere degli altri carnevali lucani, con una anticipazione in sala fatta dall’editore Vito Paternoster, che ha donato all’Amministrazione comunale una copia del libro ‘’ Winter Rites, carnevali e riti invernali in Basilicata’’ con le foto realizzate dai fratelli pugliesi Tartaglione. Un invito a tanti a mascherarsi( premi anche in questo settore) per anziani, bimbi e giovani ma senza eccedere. E’ vero che ‘’Monte’’ è arcinota per una bella iniziativa come ‘’In vino Veritas’’ e ha una rete di cantine storiche, che andrebbero aperte ogni fine settimana, ma l’euforia si può raggiungere anche ridendo e scherzando, con la musica che si mescola ai coriandoli. E quest’anno ci sarà il deejay Prezioso a chiudere il martedì grasso. Agli organizzatori un piccolo suggerimento per l’edizione numero 65 dell’anno prossimo, con la istituzione di una lotteria. Lo spunto è venuto dalla locandina di quest’anno, che ci ha ricordato per un attimo lo splendore e la fortuna( per chi ha vinto) della Lotteria Italia. Dopo Viareggio, Putignano, Montescaglioso ci starebbe proprio bene. Pensateci.



IL PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2023

Domenica 5 Febbraio 2023:

H 18:00

Vie Cittadine

Sfilata Maschere Demoantropologiche Lucane

Con la partecipazione delle Maschere di:

Montescaglioso – Tricarico – Aliano – Lavello – Satriano –

Teana – Cirigliano – San Mauro Forte

H 20:30

Piazza Roma

Presentazione Gruppi cartapestai e Carri Allegorici

Spettacolo Finale con Uccio De Santis Presenta Claudia Cesaroni da Radio Norba

Domenica 12 Febbraio 2023:

H 18:00

Via S. Lucia (c/o Capital Caffè)

Partenza Prima Sfilata Carri Allegorici

H 22:00

Via Giovanni XXIII

Spettacolo con Dj Locali

Sabato 18 Febbraio 2023

H 22:00 c/o Rocky Bar

Aspettando Carnevale con Dj Set

Domenica 19 Febbraio 2023:

CARRI IN VETRINA

H 10:30

Via S. Lucia (c/o Capital Caffè)

Partenza sfilata carri allegorici con Mascotte cartoons

H 11.30

Viale Giovanni XXIII

Spettacoli e animazioni per bambini

H 18:00

Viale Giovanni XXIII

Partenza Seconda Sfilata Carri Allegorici

H 21:30

Viale Kennedy (c/o Campo Sportivo)

Ospiti della Serata Lo Zoo di 105

Presenta Rosaria Rollo da Radio Norba

Lunedì 20 Febbraio 2023

H 18:00

Vie del centro storico

Tradizionale corteo de “U ZIT E A ZIT”

H 20:30

Corso repubblica

Tradizionale SFASCIO DELLA PIGNATA

H 21.30

Piazza Racamato (c/o Barlume)

Live Band

Martedi 21 Febbraio 2023:

A partire dalle H 06:00

Vie Cittadine

Tradizionale Sfilata del Carnevalone Montese

Con Gruppi Spontanei A Cura della Pro Loco

H12:00

PIazza Roma

Raduno dei Gruppi Spontanei

H 18:00

Viale Kennedy (Presso Campo Sportivo) Ultima Sfilata Carri Allegorici

H 21:30

Piazza Roma

Premiazioni Concorso Gruppi Mascherati e Carri Allegorici

H 22:00

Spettacolo Finale

Ospite della Serata Giorgio Prezioso

Presenta Claudia Cesaroni da Radio Norba

H 01:00

Corso Repubblica

Funerale del Carnevalone



PRESENTAZIONE “CARNEVALE MONTESE” 64° EDIZIONE

Il 2023 rappresenta un anno importante per il “CARNEVALE MONTESE” che vede la città dell’Abbazia protagonista di uno dei carnevali storici d’Italia.

Sarà infatti l’anno di un evento imperdibile, una vetrina eccezionale per presentare al meglio la nostra città, la sua cultura e il suo Carnevale. La manifestazione, che si svolgerà nei giorni 5, 12, 19, 20 e 21 febbraio 2023, subirà una vera e propria rivoluzione. Crediamo fortemente che il nostro territorio potrà avere la giusta visibilità che merita.

Si tratterà di un evento che conserva la tradizione montese ma che si presenterà rinnovata nell’organizzazione e nella programmazione di eventi e spettacoli rivolti a tutti, sono state organizzate, infatti, la sfilata antropologica delle maschere lucane tradizionali, la sfilata dei carri allegorici, spettacoli, concerti, laboratori e convegni oltre all’allestimento di un’area enogastronomica.

Torna il concorso dei Carri Allegorici ma anche quello dedicato al travestimento. Saranno tre i componenti della giuria che esaminerà i carri seguendo criteri di valutazione ben precisi: il Maestro Cartapestaio Eustachio Santochirico, l’architetto Maurizio Barbato e la Dottoressa Beatrice Volpe, giornalista e Capo della Delegazione Fai di Matera.

In questi giorni i tre stanno seguendo personalmente l’evolversi dei lavori delle cinque squadre composte anche da ragazzi giovanissimi oltre che da gruppi che lavorano al Carnevale da decenni.



Non ci sono dubbi del livello che sta raggiungendo il nostro evento grazie al lavoro dell’Amministrazione e delle Associazioni che stanno pianificando ogni dettaglio, ai favolosi manufatti in corso d’opera e agli appuntamenti che, dopo due anni di stop per pandemia, segnano il ritorno della grande festa che per tutto il mese di febbraio vedrà la nostra Montescaglioso sede di uno dei Carnevali più attesi della Basilicata.

“Sono settimane di intenso lavoro queste a Montescaglioso per l’allestimento dei Carri del Carnevale .

Una tradizione storica particolarmente sentita dalla comunità dove ho avvertito la forte motivazione delle cinque squadre che stanno allestendo i Carri con grande entusiasmo dei tanti giovani impegnati in queste attività.

Anche qui la cartapesta animerà le scene.”

Maurizio Barbato, componente giuria Carnevale Montese 2023