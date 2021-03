In seguito all’esclusione dei lavoratori agricoli dall’impegno di risorse economiche previste dal Governo nel Decreto legge “Sostegni”, a Montescaglioso è stata creata una apposita pagina Facebook “Noi braccianti agricoli esclusi da tutto…..Scioperiamo”. Si lamenta la mancata attenzione verso la categoria agricola, non inclusa, a differenza di altre, tra quelle beneficiarie. La pagina Facebook, alla data attuale, ha raggiunto quota 470 adesioni; ha lo scopo di organizzare iniziative di rivendicazione dei diritti dell’intera categoria dei braccianti agricoli. Al Ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli si chiede di intervenire per inserire la categoria tra quelle beneficiarie dei provvedimenti di sostegno economico. In assenza di riscontri vi è l’intenzione di organizzare manifestazioni di protesta oltre allo strumento dello sciopero.

Il gruppo ha espresso l’intenzione di coinvolgere le associazioni di categoria per rivendicare i diritti negati ai lavoratori agricoli, i quali, con forza, chiedono di non essere né dimenticati né ignorati dal Governo presieduto dal Premier Mario Draghi.