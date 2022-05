“Giovedì 2 giugno 2022, Festa della Repubblica Italiana, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una grande e ricca giornata che vedrà la nostra Città in fermento per l’intero giorno. In mattinata, infatti, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 le nostre strade saranno invase dalla sfilata della Fanfara dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Altamura. Nel pomeriggio, invece, è prevista l’inaugurazione di Piazzetta Vincenza Castria preceduta da un importante convegno nella Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo.”

E’ quanto si legge in una nota del Comune che così prosegue:

“Alle ore 17.00, pertanto, interverranno il Sindaco Vincenzo Zito per un saluto istituzionale, a seguire Pacifica Artuso che reciterà una poesia di Vincenza Castria, Piero Marrese Presidente della Provincia di Matera, Pasquale Pepe Vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Emilia Simonetti della Libera Università donne di Basilicata, Giuseppe Stasi Presidente Confederazione Italiana Agricoltori Matera e Rosa Maria Salvia. Sono previsti, inoltre, degli interventi da remoto di Livia Turco della Fondazione Nilde Iotti e di Tania Scacchetti Segretaria Nazionale CGIL.

Alle ore 18.30 vi sarà l’inaugurazione vera e propria di Piazzetta Vincenza Castria alla presenza dell’artista Nicola Filazzola e di Nando Morra. L’ubicazione di questo nuovo spazio non è casuale ma fortemente condiviso con la sua famiglia. Nelle immediate vicinanze, infatti, vi è la casa presso cui ella abitò per molti anni.

Si ringrazia la famiglia Novello-Candido e l’artista Nicola Filazzola.“