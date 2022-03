Nicoletti, Paolicelli, Festa, Di Lecce, Andrisani, Iacovone, Ruggieri e via scendendo. Un dato statistico che potrete trovare con un po’ di pazienza sugli Open data del Comune, http://dati.comune.matera.it , del quale abbiamo parlato in altro servizio, scaricando il foglio Excel da consultare con pazienza. Montemurro con 873 persone , è il cognome più diffuso e per la foto del servizio abbiamo scelto uno dei tanti amici, che portano questo cognome e vogliono bene a Matera. Un cognome che viene dal passato ed è nella storia della città,ampia riportata ( e vi invitiamo a leggere e a ricercare) nei libri che parlano di Matera, dell’arrivo di genti a seguito di eventi calamitosi, persecuzioni, scelte e altro ancora. Nella classifica (abbiamo riportato i primi 150) segue il cognome Nicoletti ( (634), Paolicelli (622), Festa (490), Di Lecce (485), Andrisani (437), Iacovone (415), Ruggieri (384), Tataranni (381), Gaudiano (375), Sacco /372, Rondinone (368),Manicone (366), Papapietro (364), Cifarelli (357), Coretti (355), Di Cuia (350), Di Pede (349), Venezia (343), Colucci (341), Rubino (322), Carlucci (314), Lamacchia e Bruno (304 ciascuno), Ambrosecchia (296), Vizziello (289),Antezza (252), Grieco (249), Zaccaro e Fiore (247 ciascuno), Olivieri (245), Rizzi (229) Maragno (227), Tarasco (222), Matera (220), D’ Ercole (212), Loperfido e Andrulli (210 ciascuno), Padula , Pisciotta e Tralli (208 ciascuno), Lionetti (205), Cuscianna (200), Casamassima (197), Schiuma e Cappiello (196), Morelli (194), Di Marzio e Giordano(189), Stella (188), Cancelliere (185)Volpe (183), Tortorelli (182), Plasmati (175), Staffieri (174), Riccardi (173), Porcari (166), Cristallo (164), Fontana (163), Scalcione e Losignore (160), Calia (156), Paradiso (154), Martino (152), Persia (151), Capolupo (150), Latorre (148), Fabrizio (145), Moliterni (143), Braia (139), Scarciolla (138), Romano (133), Basile (132), Contini (130), Buono(127), Taratufolo e Guida (123), Sarra (120), Perrone e Di Lena (119), Logallo (118), Barbaro (117), Lorusso (115), Santeramo (114), Santarsia (113), Marcosano e Taccardi (111), Masciandaro (108), Lapolla e Di Cecca (107), Gravela (105), Muscaridola (104), Sabino (104), Scandiffio (103), Acito (102), Caserta (100), Epifania (99), Colonna (98), Dell’Acqua (97),Nuzzolese Spagnuolo , Bianchi(96 ciascuno), Cotugno (94), Santochirico (93), Ricciardi (91), Lapacciana e Cardinale (89), Cosola (88), Burgi (87), Martulli e Duni (86), Mancini (85), Pellegrino, Ventura e Scasciamacchia (84), Centonze (83), Chita e Belfiore (82), Giasi e Bianco (79), Morcinelli (78), Roberti, Gagliardi e Chico (75),Schiavone e Pietracito (74), Fontanarosa, Carbone, Cinnella e Clemente (73 ciascuno), Appio (71), Fortunato (70), Stano, D’Aria e Adorisio (69), Vivilecchia,Stifano, Guerricchio,Domenichiello e Albano (68 ciascuno), Giacoia (67), Pizzilli e Moretti (66 ciascuno), Lisanti (65), Mele e Francione (64 ciascuno), Santospirito, Santantonio, Pentasuglia, Loschiavo, Losito, Perniola, Calabrese ( con 63 ciascuno) . Naturalmente si arriva anche al numero 1 con tanti cognomi stranieri e italiani su un elenco di 60196 e 7259 cognomi. Divertiti a cercare… I Montemurro sono saldamente in testa. Gli altri a seguire. E in questa occasione ci piace ricordare un lavoro di infografica realizzato negli anni scorsi da Francesco Paternoster e con la stampa di un manifesto, che conservo. Comincia con Montemurro…