Montemurro (Cna): anche noi attendiamo bando per Area mercatale via Marconi

” Abbiamo chiesto all’Amministrazione comunale all’inizio di quest’anno di redigere il nuovo bando e dalle interlocuzioni politiche ci è stato detto, che è stato incaricata la struttura di farlo. Non ne conosciamo i tempi. Ma anche noi attendiamo la pubblicazione e di conoscerne i contenuti”. A dirlo è Leonardo Montemurro, presidente di Cna, che gestisce l’area e gli spazi del centro di quartiere ”Le Botteghe” dal 2012, insieme a Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. ” Abbiamo avanzato anche proposte per rivedere e potenziare l’offerta del sito- aggiunge Montemurro- ma in assenza di indicazioni, che vanno inserite nel bando e nella programmazione di settore del Comune non possiamo procedere. Quanto alla gestione assicuriamo in media 70-80.000 euro alle casse comunali dai canoni di locazione. Gli spazi vanno riqualificati, riviste e integrate alcune funzioni. Ma attendiamo il bando pubblico per concorrere e presentare proposte. Poi sarà il Comune a fare le scelte e ad assegnare la gestione dei luoghi nelle forme che riterrà opportune”