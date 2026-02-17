Montalbano scende in campo…per i giochi moderni della Magna Grecia

Prendetela come una proposta costruttiva per tutto il Metapontino e non solo. . E magari i campi di calcio, atletica, calcetto e padel di Montalbano jonico potrebbero servire per i primi giochi della Magna Grecia moderna, a ruota di quelli del Mediterraneo che si terranno a Taranto(l’antica Taras) dal 21 agosto al 3 settembre 2026. Partiamo da uno spirito olimpico che guarda al sociale e al turismo, naturalmente…

Consentire ai giovani soprattutto di praticare sport contribuisce eccome, come si diceva un tempo, a toglierli dalla strada e da tutte quelle ‘’tentazioni’’ alienanti e devastanti che spaziano dai social alle tossico e ludodipendenze. Montalbano jonico, come ci racconta Vincenzo Maida, che al passato…e al futuro della cittadina ci tiene e non manca di dispensare buoni consigli per la sua identità e la sua crescita. Così dopo il campo di calcio con il manto di erba sintetica, è fruibile la pista di atletica legger, il campetto di padel e quello di calcetto dedicato a Luciano Quinto, anima dell’Unione Sportiva Folgore (uno dei nomi ricorrenti di società sportive del passato) che – come detto sopra- si prodigò e non poco per togliere i ragazzi dalla strada per avviarli a una ‘’formativa’’ pratica sportiva. Si tratta di continuare



MONTALBANO JONICO: RESTITUITO AI CITTADINI LO STADIO COMUNALE

Ultimati i lavori l’impianto sportivo può essere frequentato da tutti per svolgere diverse attività.

Il campo di calcio in erba sintetica, già da qualche tempo in uso alla locale squadra di calcio, una nuova pista di atletica leggera, i campi da tennis, un campetto per il Padel e uno per il calcetto che porta il nome del compianto Luciano Quinto, anima dell’US Folgore e noto per aver tolto tanti ragazzi dalla strada per avviarli all’attività sportiva, tutto questo può da subito essere utilizzato dalla popolazione. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio Comunale, nonché delegato allo Sport Pietro Pierro che ha annunciato anche altri lavori e altre iniziative.



Ha scritto l’amministratore: “Consegniamo alla città il nuovo campo sportivo “Puccio Dellorusso”, fruibile ogni giorno per tutti. Un impianto che non si limita al nuovo campo da calcio in sintetico, ma comprende anche la rinnovata Pista di atletica leggera, campi da tennis, strutture per Padel e calcetto: un vero punto di ritrovo per la comunità. Si tratta di un investimento importante per il futuro dello sport locale e per il nostro paese. Un grazie speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questo traguardo. Sullo stesso impianto abbiamo già candidato a finanziamento altri progetti.

Continuiamo a costruire insieme spazi migliori per i nostri ragazzi e per tutta la comunità.”

Gli ultimi interventi importanti sulla struttura risalgono a circa 30 anni addietro, sono circolate in paese, senza mai sfociare in una protesta pubblica.

Se si pensa che lo stadio di San Siro (nome di un santo cui era dedicata una chiesetta nei dintorni) fu un regalo del presidente del Milan Piero Pirelli (in carica dal 1909 per vent´anni) alla sua Milano, fu costruito in soli tredici mesi e mezzo grazie al lavoro di 120 operai e senza molte attrezzature oggi esistente, possiamo comprendere come quelle lamentele fosse più che giustificate.



VINCENZO MAIDA