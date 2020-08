Attraverso un comunicato stampa, che di seguito pubblichiamo integralmente, il candidato sindaco di Montalbano Jonico Pietro Marrese (nonchè sindaco uscente) ringrazia i consiglieri uscenti e saluti i neo candidati.

“Un sentito grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto e un grande “in bocca al lupo” a quanti intraprendono oggi un nuovo percorso, che si pone l’obiettivo di rendere Montalbano una città sempre più sicura e moderna, pulita e sostenibile”. Così il candidato sindaco di Montalbano Jonico, nonché sindaco uscente, Piero Marrese apre la campagna elettorale alla guida della lista civica “Montalbano nel futuro”, ringraziando in primis i consiglieri comunali che lo hanno accompagnato nei cinque anni della consiliatura appena terminata e, al tempo stesso, coloro che hanno creduto nel progetto e si stanno impegnando con grande determinazione per darne continuità. “In questi cinque anni abbiamo tutti remato nella stessa direzione, non abbiamo mai assistito ad defezioni o cambiamenti di casacca, e questo rappresenta un bel segnale da parte di tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo viaggio, a cui è rivolta tutta la mia stima. Il mio ringraziamento particolare va i consiglieri uscenti che hanno deciso di non ricandidarsi, come Gioia, Amendola e Casarano, con cui abbiamo condiviso un cammino fatto di scelte e decisioni importanti per la nostra Montalbano – afferma il candidato Marrese -. E con orgoglio voglio dare il benvenuto ai candidati consiglieri che oggi mi sostengono in questa nuova avventura, che rappresentano persone oneste e leali, desiderose come me di portare avanti un percorso di rispetto e trasparenza, progresso e innovazione, concordia e bene comune. Siamo pronti a continuare a costruire insieme il futuro di Montalbano Jonico”.

Domenica 30 agosto, alle 20, in piazza Vittoria sarà ufficialmente presentata alla cittadinanza la lista “Montalbano nel futuro”, alla presenza del candidato sindaco e dei candidati consiglieri.