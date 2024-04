Montalbano Jonico: inaugurato il laboratorio FARE dell’Isis Pitagora

E’ stato inaugurato questa mattina a Montalbano Jonico il FARE (FAcility for Renewable Energy), un innovativo laboratorio, realizzato grazie a un progetto PON, frutto della sinergia tra scuola e Provincia di Matera che coinvolgerà tutti gli alunni dell’IIS Pitagora e quanti vorranno sperimentare una didattica di apprendimento attraverso l’esplorazione delle fonti energetiche sostenibili.

“Dopo il fatidico taglio del nastro, -si legge in una nota- alla presenza di rappresentanti del Comune di Montalbano Jonico e della Provincia di Matera, di Rosaria Cancelliere, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, e della dirigente scolastica, Cristalla Mezzapesa, spazio a un incontro illustrativo nel corso del quale Carmine Serio, direttore della scuola di Ingegneria dell’UniBas, Donato Viggiano, docente di Tecnologie per la Decarbonizzazione e i Cambiamenti Climatici Ingegneria dell’UniBas, Emanuele Fanelli, ricercatore senior Fonti di Energia Rinnovabile dell’ENEA e Tiziana Perri, Senior Researcher Environment della Fondazione Enrico Mattei, hanno illustrato le caratteristiche dell’innovativo laboratorio, la cui tematica rientra nell’area dello Sviluppo Sostenibile del Curriculo di Educazione Civica e Orientamento di istituto.

Il laboratorio, ha sottolineato la dirigente scolastica Mezzapesa, “consentirà agli studenti di rafforzare le competenze logico-matematiche e scientifiche del capitale umano in relazione al tema delle fonti rinnovabili e della transizione energetica in un’ottica di attenzione al territorio, alle realtà produttive e professionali indispensabili per la transizione ambientale”.

Cancelliere ha invece evidenziato che, “grazie a questo nuovo laboratorio avremo studenti più preparati e muniti di maggiori competenze. Quello che conta, infatti, non è tanto la conoscenza quanto soprattutto la competenza. Grazie a chi ha operato per la realizzazione di questo importante strumento di arricchimento per i nostri giovani”.

