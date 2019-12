Nomi eccellenti che sicuramente movimenteranno la piazza, per il Capodanno 2020.

Montalbano Jonico è pronta a brindare al 2020. “Aspettando l’anno che verrà”, è la manifestazione che si terrà domenica 29 dicembre a partire dalle 21.30 in piazza Vittoria. L’amministrazione comunale del centro jonico ha invitato cittadini e turisti a vivere in compagnia una delle ultime serate del 2019 in attesa del brindisi di fine anno. Al grande evento, organizzato in collaborazione con Italia Eventi srl e Radio Laser, parteciperanno ospiti di fama nazionale, come Matteo Amantia, Antonio Maggio, Pierdavide Carone, e come special guest Briga. La serata vedrà l’animazione di Radio Laser, le voci di Lady Janny e Luca Rondinone, e la musica di DJ Enzo Calabria, il tutto completato dalla presenza di bellissime ballerine brasiliane. “E’ l’occasione per vivere una serata di festa e riproporre il protagonismo del metapontino, che è stato candidato ad ospitare il Capodanno Rai. L’evento che abbiamo inteso organizzare – spiegano il sindaco Piero Marrese e l’assessore alla cultura Ines Nesi -, seppur di portata locale, vuole evidenziare la sinergia e la collaborazione tra i comuni del metapontino, uniti in un percorso volto a costruire qualcosa di importante per il nostro territorio. Le previsioni meteo parlano di una serata fredda, ma con le debite precauzioni e il calore umano che tutti porteremo in piazza, siamo certi che vivremo una bella festa che farà emozionare e divertire tutto il territorio del metapontino”.