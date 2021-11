Sono proseguite per tutta la notte , nonostante il tempo inclemente,le ricerche di un uomo di 84 anni di Montalbano Jonico ( Matera), scomparso nel pomeriggio del giorno di Ognissanti dalla sua abitazione. I parenti preoccupati hanno dato l’allarme per l’avvio delle ricerche che vedono impegnati vigili del fuoco, volontari, carabinieri,amici e parenti. La Prefettura segue la vicenda, come accade per tutti i casi di scomparsa, che ha diffuso elementi utili e una fotografia per le ricerche. Eccole

Moliterno Benito, classe ’37, alto 1.76, corporatura normale, occhi azzurri, capelli bianchi, occhiali da vista con montatura metallo. Indossa giubbotto nero, pantalone cotone nero, polo grigia, scarpe cuoio colore nero con lacci, berretto grigio con visiera.

Un appello urgente era stato lanciato sulla sua pagina social dal sindaco , Piero Marrese.

“Si fa appello -aveva scritto- a tutta la nostra comunità per fornire informazioni circa la scomparsa, dal pomeriggio di oggi, del nostro concittadino Benito Moliterno.Chiunque avesse informazioni utili può contattare le forze dell’ordine o i vigili del fuoco”.