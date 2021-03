Prosegue senza sosta l’attività della pagina Facebook “Noi braccianti agricoli esclusi da tutto…..Scioperiamo”, creata a Montescaglioso (MT) nei giorni scorsi per unire gli operatori del settore nell’azione di rivendicazione dei loro diritti dopo l’esclusione della categoria dall’impegno di risorse economiche previste dal Governo nel Decreto legge “Sostegni”.

La pagina ha già oltrepassato 1300 adesioni e sono stati avviati fattivi contatti con le pagine informative di Corigliano Calabro e con “Bonus Agricoli”. Per rendere ancora più forte il fronte della protesta gli attivisti chiedono piena collaborazione ai sindacati e a tutti i braccianti agricoli.

Il mancato provvedimento in favore dei braccianti agricoli risulta essere, da parte loro, incomprensibile considerata la conoscenza, da parte del Governo, del numero ridotto di giornate effettuate dalla categoria, attività svolta nel periodo più difficile della pandemia. A tal proposito chiedono un incontro immediato con il ministro alle Politiche Agricole Stefano Patuanelli per discutere la grave problematica avvertita.

C’è grande delusione nelle famiglie dei lavoratori, in seria difficoltà economica, costrette a lavorare per guadagnare somme esigue. E’ allo studio l’organizzazione di due giornate di protesta nel corso delle quali la categoria si fermerà per protestare contro quella che è ritenuta una decisione inaccettabile.

Vi è l’intenzione, in stretta collaborazione con “Bonus Agricoli”, di portare ben 50 mila braccianti a Roma, a protestare in piazza. In merito all’assembramento che si verificherebbe in tale occasione, assolutamente vietato in questo periodo, gli attivisti sottolineano la prossimità tra loro quando sono impegnati nel loro lavoro, situazione che non è mai stata oggetto di controlli in quest’ultimo anno di pandemia.