MONT.SO (MT): RESIDENTI IN C.DA MURGE SANT’ANDREA SEGNALANO STRADA DISSESTATA.

Contrada Murge Sant’Andrea è un’area di notevole interesse naturalistico, storico e agricolo presente nel territorio di Montescaglioso (MT), all’interno e in prossimità del suggestivo Parco della Murgia Materana; è caratterizzata da insediamenti rupestri e da attività economiche legate al territorio.

I residenti e proprietari di aziende che ricadono nel territorio, nelle scorse settimane, tramite comunicazione scritta corredata da fotografie, inviata agli Uffici Tecnici del Parco della Murgia Materana e del Comune di Montescaglioso, hanno provveduto a segnalare la pericolosità dello stato dissestato della strada che attraversa la contrada.

La situazione di dissesto del fondo stradale, di fatto, impedisce ai veicoli commerciali di raggiungere agevolmente le aziende presenti nella zona per la raccolta del latte.

Nella segnalazione, pertanto, richiedono, con la massima urgenza, i necessari provvedimenti atti a garantire la sicurezza e incolumità dei fruitori della strada.

Tale situazione, si sottolinea, costituisce un notevole pericolo per i residenti che transitano lungo la strada stessa; l’area, inoltre, per lunghi periodi, è visitata da un ampio numero di turisti e pedoni, attratti dalle risorse naturalistiche e storiche presenti nella contrada Murge Sant’Andrea.

Alla data odierna, stando a quanto lamentato dagli interessati, non sono ancora stati assunti i dovuti provvedimenti.

I residenti ribadiscono, ancora una volta, l’importanza e l’urgenza di risolvere tale situazione di disagio e pericolo.

Per ovviare i tempi, negli ultimi giorni, hanno manifestato l’intenzione di risolvere la problematica con le loro risorse private.