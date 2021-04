Continua la sua lotta per vedere riconosciuti i propri diritti “Noi braccianti agricoli esclusi da tutto…..Scioperiamo”, pagina Facebook creata a Montescaglioso (MT) per consentire agli operatori del settore agricolo di fare fronte comune nell’azione di rivendicazione dopo l’esclusione della categoria dall’impegno di risorse economiche decise dal Governo nel Decreto legge Sostegni. A distanza di quasi due mesi dalla sua nascita il gruppo ha raggiunto circa 5 mila membri: è pronto a bloccare la strada statale 106 Jonica per protestare dopo le mancate risposte, nell’ultima settimana, alle istanze presentate, sia da parte dei sindacati che dei ministri Stefano Patuanelli (Politiche Agricole) e Andrea Orlando (Lavoro e politiche sociali). Tale azione sarà posta in essere se entro 3 – 4 giorni non ci saranno risposte concrete. Nel presidio sulla 106 è giunto il sostegno della Siful di Catania e del suo segretario generale che sarà presente al fianco dei braccianti agricoli.