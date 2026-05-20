Mont.so – Ass. FALCONE – Borsellino: Rinvio al 24.06 incontro con Proc. Gratteri.

L’Associazione FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT) ha comunicato che, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, è stato rinviato l’incontro pubblico, inizialmente previsto venerdì 22 maggio, alle ore 17, presso la Sala del Capitolo dell’Abbazia di S. Michele Arcangelo, con il dr. Nicola Gratteri, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

L’iniziativa, nell’ambito di “INSIEME PER LA LEGALITA‘, si svolgerà mercoledì 24 giugno prossimo ; è, invece, confermato lo spettacolo teatrale “La stanza di Agnese” di e con Sara Bevilacqua (produzione Meridiani Perduti Teatro), previsto sabato 23 maggio, alle ore 20, presso l’Abbazia.

L’opera teatrale racconta l’esistenza del giudice Paolo Borsellino secondo lo sguardo della moglie Agnese; ha vinto l’Eolo Award 2024 (premio alla Miglior Attrice); Premio del Pubblico Palio Ermocolle 2024; Menzione Speciale Osservatorio InBox Verde 2025. a

Il programma è sostenuto da FAI Antiracket “Falcone – Borsellino” di Montescaglioso (MT), dal Comune di Montescaglioso (MT), dalla Provincia di Matera, dalla Regione Basilicata, da FAI (Federazione delle Associazioni Antiracket e Anti Usura Italiane).