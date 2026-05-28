Monsignor Domenico Beneventi alla guida della Commissione CEI Cultura e Comunicazioni Sociali, gli auguri dell’Aiart

L’Aiart, Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, esprime vive congratulazioni a monsignor Domenico Beneventi per la nomina a presidente della nuova Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana e per il contestuale ingresso nel Consiglio Permanente della CEI.

La designazione rappresenta un importante riconoscimento del percorso umano, pastorale e culturale di monsignor Beneventi, originario della Basilicata e attualmente vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro. Negli anni, il presule si è distinto per la particolare attenzione ai temi della comunicazione, della formazione e del dialogo tra Chiesa, società contemporanea e mondo dell’innovazione.

L’Aiart guarda con interesse e fiducia al lavoro che la nuova Commissione sarà chiamata a svolgere in una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni culturali e digitali. In questo scenario, la qualità della comunicazione, l’educazione ai media e la tutela delle persone, soprattutto delle giovani generazioni, assumono un ruolo sempre più centrale nella vita ecclesiale e civile.

“Rivolgiamo a monsignor Beneventi i nostri più sinceri auguri di buon lavoro – dichiarano i vertici dell’Agenzia – certi che saprà guidare questo importante servizio ecclesiale con competenza, equilibrio pastorale e grande sensibilità verso le nuove sfide culturali e comunicative del nostro tempo”.

La nomina di monsignor Beneventi viene accolta come un segnale significativo anche per il Mezzogiorno e per la Basilicata, terra che continua a esprimere figure capaci di contribuire al dibattito nazionale sui temi della cultura, della comunicazione e della responsabilità educativa.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.