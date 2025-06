Monsignor Ambarus a Matera e Tricarico il 19 e 20 luglio. Parte dagli ultimi

Reclusi, anziani, poveri sono le persone che incontrerà per prime nell’avvio del ministero episcopale a Matera, il 19 luglio, e a Tricarico il 20 luglio. Una priorità in linea con la sua esperienza di sacerdote e poi di responsabili di settori della Chiesa dell’ascolto e della operatività verso quanti hanno poca voce, o per nulla, e che vanno aiutati. Un segnale preciso, che sintetizza quanto si conosce del suo operato https://giornalemio.it/cronaca/benvenuto-don-ben-a-matera-per-la-festa-chissa/. Don Ben parte con il piede giusto, come si suol dire, con un messaggio preciso, incentrato sulla concretezza, l’essenzialità e con l’esempio sul campo di cosa intende fare. Buon lavoro e con l’il sostegno delle comunità locali. Il nuovo Arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina e vescovo di Tricarico, mons Benoni Ambarus, comincerà il ministero episcopale a partire dal 19 luglio con una serie di appuntamenti che lo porteranno a incontrare la comunità locale. Comincerà-riporta una nota dell’Arcidiocesi e della Diocesi- nella prima mattinata con una visita alla casa circondariale di Matera, seguita da un incontro con gli ospiti della Casa di riposo “Brancaccio’’ e il pranzo alla mensa dei poveri “Don Giovanni Mele’’ . Nel pomeriggio l’incontro in piazza Duomo con le istituzioni locali e alle 19.00 la celebrazione eucaristica in Cattedrale, che segnerà l’avvio del ministero episcopale. Il giorno dopo a Irsina, alle 11.00, la celebrazione della Messa con la comunità locale, nel pomeriggio a Tricarico la visita alla casa di riposo “Mons Delle Nocche’’ , poi l’incontro in piazza Garibadi con le istituzioni locali. Alle 19.00 la conclusione della giornata con la celebrazione della messa per l’avvio del ministero. Monsignor Benoni Ambarus, per tutti “don Ben”, vescovo ausiliare di Roma per l’Ambito della diaconia della carità, nato in Romania nel 1974. Ha studiato in seminario a Roma. E’ il primo vescovo straniero in Italia per la pastorale italiana e primo vescovo straniero diventato italiano. Lo scorso 28 marzo ha, infatti, giurato da cittadino italiano nelle mani del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.



Arcidiocesi di Matera-Irsina – Diocesi di Tricarico

La Diocesi di Matera-Irsina e la Diocesi di Tricarico annunciano con gioia l’inizio del ministero episcopale di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Benoni Ambarus, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico.

In programma una serie di appuntamenti istituzionali, momenti di preghiera e incontri con le comunità locali, secondo il seguente programma:

Sabato 19 luglio 2025

Mons. Ambarus farà visita, alle ore 9.30, alla Casa Circondariale di Matera; alle 10.30 si recherà nella residenza per anziani “Mons. Brancaccio”, dove incontrerà ospiti e personale; alle 12.00 visiterà la mensa “don Giovanni Mele”, dove pranzerà insieme agli ospiti.

Nel pomeriggio, alle 18.30, Mons. Ambarus saluterà le autorità civili e militari in Piazza Duomo a Matera.

A seguire, alle 19.00, presiederà nella Cattedrale di Matera la Solenne Celebrazione Eucaristica di Inizio Ministero Episcopale.

Domenica 20 luglio 2025,

Mons. Ambarus alle 11.00, nella Concattedrale di Irsina, presiederà una Concelebrazione Eucaristica partecipata dai fedeli della comunità locale.

Nel pomeriggio, alle 17.00, sarà a Tricarico dove visiterà la Casa per anziani “Mons. Raffaello Delle Nocche”.

Alle 18.30, in Piazza Garibaldi a Tricarico, saluterà autorità civili e militari.

La giornata si concluderà alle 19.00 con la Solenne Celebrazione Eucaristica di Inizio Ministero Episcopale nella Cattedrale di Tricarico.

