Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo incontra Associazione Provinciale Diabetici (APD) di Matera

S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, ha ricevuto nel Palazzo Arcivescovile di Matera, una delegazione dell’Associazione Provinciale Diabetici (APD) della Città dei Sassi.

Nell’occasione, il presidente dell’APD Domenico Troìa ha consegnato a Mons. Caiazzo una targa di ringraziamento e il Quaderno della rassegna stampa del primo convegno APD che si è svolto a Matera. Il presidente ha inoltre illustrato l’esperienza associativa, soffermandosi sull’importanza del Centro di ascolto del quale si occupa personalmente.

L’Associazione Provinciale Diabetici di Matera è sempre in prima linea, con un confronto positivo con le istituzioni socio sanitarie, nella società e nelle scuole affinché la prevenzione del diabete abbia ricadute positive nella cura della malattia.

Una percentuale elevata di zuccheri nel sangue procura scompensi, disagi per la vita di quanti, anche in età scolare, purtroppo, sono colpiti dal diabete. Le statistiche e quanto sentiamo, vediamo, nella vita di tutti i giorni impongono il rispetto e l’adozione di stili di vita adeguati, corretti, armonizzati, da una giusta introduzione di zuccheri nella dieta, con una varietà alimentare che non deve ignorare cibi e prodotti della dieta mediterranea, da associare a sport, movimento.

Presenti all’incontro, insieme al presidente Troìa, il dott. Antonio Guerricchio, farmacista; il dott. Domenico Infante, direttore responsabile di Logos; il Dott. Paolo Stasi e il dott. Nicola Grande, rispettivamente presidente e consigliere del Circolo Culturale La Scaletta di Matera; la giornalista Rossella Montemurro.