Post su post la monnezza a Matera sta diventando come una suppost…con i cittadini che, ricordando una nota canzone di Rino Gaetano, proprio tanto disservizio non la reggono più. Passaggi e prelievi irregolari nonostante lo spikeraggio, i depliant, l’APPlicazione che continua a raccogliere segnalazioni e i post e contro post sui social che invitano a fare così o colà, ma la monnezza – da quanto ci segnala Antonio Serravezza dal rione Agna e dintorni- del porta a porta stenta a differenziarsi da alcune cattive pratiche del passato.

Le scusanti della fase di avvio nonostante i tavoli di confronto, le giustificazione sul ridotto organico e che si sta provvedendo, stanno facendo superare la proverbiale pazienza del Bos Lassus, anche in altre zone della città. Così non va.

L’invito è al sindaco a sbloccare la situazione. Come? A ognuno le proprie responsabilità. Quanto tempo occorre per addrizzare la barca? Saperlo sarebbe già un passo avanti.



“Non volevo mai scrivere questo articolo ma non se ne può più. Sindaco Bennardi purtroppo tutti gli sforzi messi in campo fino ad oggi non stanno funzionando.

E’ inutile che manda in giro per le strade un’auto che con l’altoparlante informa i cittadini di preparare i mastelli da mettere fuori alla porta dalle ore 21:00. Uno non serve a nulla l’avviso perché solo chi transita a piedi sente le parole emesse dall’altoparlante, la maggior parte delle persone sono chiuse in casa con le finestre chiuse (siamo in inverno con 14° alle 17:30) e chi vive in casa ascolta la televisione o sta facendo altro che stare alla finestra ad ascoltare l’avviso dell’auto che passa nella strada. I mastelli restano fuori, sulla strada e vengono svuotati a qualsiasi orario oppure non vengono per nulla svuotati. Noi cittadini siamo costretti a seguire strettamente il calendario dei giorni e degli orari e poi il resto viene eseguito a casaccio? Ma che gioco stiamo facendo? Caro signor Sindaco intervenga con tutti i mezzi che ha a disposizione, stia tranquillo che i cittadini saranno con Lei. Non ce la facciamo più a sopportare questo servizio fatto giusto per dire che esiste ma, se non funziona deve essere immediatamente rimodulato e rinforzato secondo il calendario che ogni famiglia ha ricevuto. E’ veramente vergognoso e una presa in giro, la pazienza è arrivata al colmo, agisca subito. Grazie.”

Antonio Serravezza