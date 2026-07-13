Monitoraggio sulla movida a Matera in via Ridola e dintorni. Primi interventi

Il disagio era arcinoto ed era esploso nella mattinata del 2 luglio,di primissima mattina, in occasione della Processione dei Pastori per la Festa del 2 luglio. A causa di una rissa procurata da giovani che avevano tirato fino a tardi…era stato impossibile per gli operatori ecologici rimuovere bottiglie, lattine e bicchieri. Inevitabile l’arrivo delle forze dell’ordine per ripristinare la legalità, con l’interrogativo di sempre di come si possa verificare quella situazione estrema legata al consuma di alcolici e alle condizioni che favoriscono quello stato di cose. Non poteva ripetersi e così l’argomento è stato trattato ein Prefettura nell’ambito di un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. E i primi risultati sono arrivat, nello scorso fine settimana, con la identificazione di persone, controllo di locali per il rispetto di diversi adempimenti. E’ un segnale preciso nel solco di quell’anticp detto popolare che ”l’occhio del padrone, ingrassa il cavallo” a tutela di residenti, cittadini, turisti, degli stessi ragazzi affinché evitino eccessi e degli stessi esercenti. Controlli, certo. Ma occorrono anche campagne di sensibilizzazione per il rispetto delle norme, della quiete e della sicurezza pubblica.



COMUNICATO STAMPA

INTENSIFICAZIONE DEI SERVIZI DI CONTROLLO IN VIA RIDOLA

Intensificati i servizi di controllo in Via Ridola e nelle vie del centro di Matera, con l’obiettivo di garantire la sicurezza urbana e il regolare svolgimento della movida cittadina.

Le misure, che mirano a promuovere forme di divertimento responsabile per i giovani coniugandole con le esigenze di residenti, esercenti e visitatori, sono state disposte nell’ambito dell’ultima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, Maria Carolina Ippolito, l’8 luglio scorso, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e del Sindaco di Matera.

In particolare, nella serata di venerdì e nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale hanno sottoposto a controllo sei esercizi pubblici, sedici veicoli e identificato, complessivamente, 54 persone, tra le vie del centro, abituali luoghi di aggregazione giovanile.



Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, per assicurare – come sottolineato dal Prefetto – “un presidio costante del territorio e prevenire quei fenomeni di illegalità e quelle forme di degrado urbano che, nell’incidere negativamente sulla percezione di sicurezza dei cittadini e dei turisti, minano la stessa possibilità di usufruire serenamente degli spazi pubblici durante il periodo estivo”