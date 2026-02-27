Monica Palumbo: Il podcast che racconta come funziona il mondo dell’arte contemporanea

Nasce da un’idea di Monica Palumbo, artista e gallerista, il podcast dedicato alle dinamiche che abbracciano l’arte contemporanea. Un’idea sposata da Streamiotica che lo ha prodotto.

E’ nato così ARTIAMO E PARTIAMO debuttato ufficialmente lo scorso 19 febbraio 2026. e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming ogni giovedì.

ARTIAMO E PARTIAMO nasce con un obiettivo preciso: offrire strumenti di comprensione chiari e autorevoli su come funziona realmente il mondo dell’arte oggi. Attraverso una prima serie di 10 puntate, il podcast affronta i nodi fondamentali del sistema artistico contemporaneo: musei, gallerie, curatela, impresa culturale, diritto d’autore, comunicazione, collezionismo, residenze artistiche e trasformazioni digitali.

Un progetto editoriale pensato per studenti, artisti, professionisti del settore, collezionisti e appassionati che desiderano orientarsi con maggiore consapevolezza tra istituzioni, mercato e produzione culturale.

ARTIAMO E PARTIAMO intende contribuire alla diffusione di una cultura critica e consapevole del sistema dell’arte contemporanea, offrendo strumenti concreti per comprendere ruoli, meccanismi economici, strategie culturali e trasformazioni in atto.

Un progetto che unisce formazione, divulgazione e confronto diretto con professionisti attivi nel panorama nazionale.

LE 10 PUNTATE

1. Cos’è un museo? – Ospite: Simona Spinella – Direttrice artistica del MUSMA di Matera, curatrice indipendente Una riflessione sull’identità del museo contemporaneo: luogo di conservazione o spazio dinamico di produzione culturale?

2. Cos’è una galleria d’arte? – Ospite: Alessandro Luppi – Gallerista Il funzionamento delle gallerie come piattaforme di promozione, mercato e relazioni.

3. Il ruolo del curatore – Ospite: Chiara Canali – Curatrice e critica d’arte Competenze, visione e responsabilità della figura curatoriale nel sistema contemporaneo.

4. L’evoluzione del curatore: art advisor e art consultant – Ospite: Valentina Ciarallo – Art advisor, collaboratrice di Vogue Italia e docente IED Nuove professionalità tra consulenza, mercato e collezionismo. 5. Chi è l’artista contemporaneo nell’era digitale? – Ospite: Vincenzo Marsiglia – Artista digitale Nuovi linguaggi, tecnologie e ridefinizione dell’identità artistica.

6. Residenze artistiche e produzioni culturali: creare dialogo – Ospite: Paolo Mele – Presidente ReStart Le residenze come incubatori di idee e attivatori di comunità.

7. Imprese culturali e creative: profit e no profit – Ospite: Giusy Caroppo – Storica dell’arte, docente Accademia di Belle Arti di Foggia Modelli sostenibili, progettualità e impatto sociale nel sistema dell’arte.

8. Arte e diritto: tutela, contratti, copyright – Ospite: Alessia Panella – Avvocato e docente al Master IULM Roma Proprietà intellettuale, contrattualistica e strumenti di tutela per artisti e operatori.

9. Comunicare l’arte: editoria, uffici stampa e social media – Ospite: Eleonora Tricarico Strategie di comunicazione culturale tra media tradizionali e piattaforme digitali.

10. Il collezionista – Ospite: Ernesto Morano Passione, investimento e costruzione di una collezione coerente.

Podcast prodotto da Streamiotica, sigla e trailer audio sono stati prodotti dal Dj. Producer Fabrizio Roberti

DOVE ASCOLTARLO

Il podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming audio. Per approfondimenti e aggiornamenti: www.streamiotica.it