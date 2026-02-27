Mondi Lucani APS nomina Rocco A. Carriero Presidente Onorario

L’Associazione Mondi Lucani APS annuncia con grande soddisfazione la nomina di Rocco A. Carriero a Presidente Onorario dell’associazione.

La decisione, assunta dall’assemblea di Mondi Lucani APS, rappresenta un riconoscimento al percorso umano, culturale e associativo di Rocco A. Carriero. Consulente finanziario negli Stati Uniti, Premiato Mondi Lucani nel 2019 e originario di Montescaglioso, Carriero è da anni un punto di riferimento per la promozione dei valori identitari, sociali e culturali della Basilicata negli USA.

Negli anni successivi al riconoscimento, Rocco A. Carriero ha portato avanti un’importante azione di “restituzione”, traducendo il legame con le sue radici in un impegno concreto di valorizzazione della Basilicata all’estero. In particolare, attraverso il suo ruolo e la sua attività all’interno della Columbus Citizens Foundation di New York, ha contribuito a promuovere l’immagine, la cultura e le eccellenze lucane in un contesto internazionale di grande rilievo.

«La nomina di Rocco A. Carriero a Presidente Onorario – dichiara Maria Andriulli, presidente di Mondi Lucani APS – è per noi un gesto carico di significato. Rocco incarna perfettamente lo spirito di Mondi Lucani: il legame profondo con le radici, unito alla capacità di trasformarlo in azione, visione e responsabilità. Il suo percorso di restituzione verso la Basilicata, portato avanti con coerenza e passione anche a New York, rappresenta un esempio autentico di come le comunità lucane nel mondo possano essere protagoniste attive del presente e del futuro della nostra regione».

Nel suo nuovo ruolo, Rocco A. Carriero accompagnerà idealmente il cammino dell’associazione, contribuendo con la sua esperienza, il suo pensiero e la sua rete di relazioni alle attività e alle progettualità future.

«Accolgo questo incarico con emozione e gratitudine – afferma Rocco A. Carriero –. Mondi Lucani APS è una comunità che crede nel valore delle persone e delle storie. Continuare a restituire alla Basilicata ciò che mi ha dato, anche attraverso questo nuovo ruolo, è per me un onore e una responsabilità che condivido con convinzione».

Mondi Lucani APS esprime a Rocco A. Carriero i più sentiti auguri di buon lavoro, certa che la sua presenza rappresenterà un valore aggiunto per il rafforzamento della rete culturale e sociale lucana, in Italia e nel mondo.