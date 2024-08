Moliterno: IV edizione del Festival dell’800

È interamente dedicata alla figura di Giuseppe Parisi, ideatore e fondatore dell’Accademia Militare Nunziatella di Napoli, la quarta edizione del Festival dell’800 che si svolgerà giovedì 8 agosto a Moliterno. Appuntamento ormai fisso dell’estate moliternese, il Festival rappresenta un momento di approfondimento delle dinamiche storiche di un secolo particolarmente significativo in ottica locale.

Sulla scia del racconto della vita e delle opere degli uomini illustri di quel secolo, l’edizione di quest’anno si concentra sulla figura del moliternese Giuseppe Parisi: intellettuale e militare, intuì che per la formazione degli eserciti non sarebbe più stato sufficiente trasmettere il mestiere delle armi. Diede così vita a un’accademia moderna, in cui la formazione dei giovani diventa un percorso attraverso più discipline e il cui motto ancora oggi è “Preparo alla vita e alle armi”.

Di Parisi e della sua opera in campo militare, si discuterà nella tavola rotonda di apertura del Festival, curata dall’Università di Salerno, con interventi di Carmine Pinto e Francesco Biasi (Università di Salerno) e Michele Lavella (Università Suor Orsola di Napoli). Gli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado di Moliterno proporranno la loro “Intervista impossibile a Parisi”. Concluderà la prima parte, la presentazione del fumetto “Giuseppe Parisi. L’ufficiale gentiluomo” di Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, un racconto in chiave pop della vita e delle opere del Generale.

La serata proseguirà con l’intervista a un ex allievo della scuola Nunziatella e con la rappresentazione teatrale “Il rosso maniero”, a cura dell’Associazione culturale “Ferdinando Petruccelli della Gattina”, con la partecipazione di giovani volontari del posto.

“La decisione di creare un evento che valorizzasse l’800 moliternese fu ispirata dall’immaginazione di creare un “marchio” che non si limitasse ad essere una operazione ‘identitaria’: l’operazione divulgativa, basata su solide basi scientifiche, porta la storia dell’800 di Moliterno a tutte le generazioni e a un pubblico vastissimo, divenendo uno strumento per creare nuove opportunità di conoscenza, di relazioni e di crescita di una comunità” ha affermato il sindaco Antonio Rubino.

Il Festival dell’800 è un evento organizzato dall’amministrazione comunale di Moliterno e dall’Associazione “Ferdinando Petruccelli della Gattina”, con la collaborazione del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Salerno, e l’Istituto Comprensivo “Giacomo Racioppi”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.