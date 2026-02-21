Molinari ricorda ”Michelino” De Stefano esempio dc di buon governo

Una lunga carriera politica, cominciata dalla gavetta come era prassi nei partiti della Prima Repubblica all’insegna della correttezza e del buon governo: dalla sezione cittadina ai vari ruoli istituzionale che ”Michelino” De Stefano, come in tanti lo ricordano, nelle file e nei ruoli ricoperti nella Democrazia cristiana potentina. Un esempio per tanti, come ricorda il ”segretario” e parlamentare scudocrociato Peppino Molinari. Aveva lasciato 10 anni fa gli impegni ufficiali, ma non aveva dimenticato la passione per la politica e lo spirito di servizio per la gente. Domani domenica 22 febbraio l’ultimo saluto nella chiesa di San Rocco a Potenza-



COMUNICATO STAMPA

Oggi se ne va un pezzo della Dc popolare della città di Potenza Michele De Stefano. Segretario della sezione centro, cittadino,consigliere comunale dal 1975 al 1990 ,assessore comunale con delega alle campagne,presidente della comunità montana dell’Alto Basento,consigliere provinciale e vicepresidente dell’istituto autonomo case popolari.Michele De Stefano ha rappresentato nella Dc potentina quell’anima che legava la sua azione alla dottrina sociale della chiesa per cui era fortemente impegnato a seguire i ceti più deboli della società ed in particolare con Antonio Potenza le campagne dí Potenza. Decisivo e determinante fu il suo impegno ed il suo apporto per crescita e lo sviluppo delle aree rurali della città di Potenza.Persona perbene con grande senso di onestà che in politica ha significato correttezza amministrativa,buon governo e disinteresse nella gestione del potere. Michelino,come veniva chiamato dai suoi tanti amici ha occupato la scena politica a Potenza con stile, discrezione e se n’è andato in punta di piedi così come oltre 10 anni fa aveva smesso il suo impegno politico. I funerali si terranno domenica 22 febbraio ore 12,30 nella chiesa di San Rocco Potenza

