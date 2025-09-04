Modifiche all’esame di maturità e altre novità nel decreto scuola

Il Consiglio dei Ministri, con l’approvazione del nuovo Decreto Scuola, ha sancito il ritorno semantico al vecchio “Esame di Maturità” per quello che era diventato “Esame di Stato” oltre ad introdurre una serie di novità. Infatti, se il percorso d’esame manterrà le due prove scritte, il colloquio orale subisce modifiche sostanziali, con al centro quattro discipline caratterizzanti che saranno individuate con decreto ministeriale, integrate dalla valutazione complessiva del percorso formativo. Ricordate gli episodi di cronaca di coloro che quest’anno hanno fatto scena muta all’orale, sapendo di avere conseguito un punteggio agli scritti sufficiente per essere comunque promossi? Ebbene, non sarà più possibile. Tra le novità è stato, infatti, inserito l’obbligo di sostenere regolarmente l’orale. E se qualcuno volesse insistere a fare scena muta verrà dichiarato non idoneo. Così sti giovincelli imparano a voler usare questa chance per protestare. Sparisce la discussione sul cosiddetto “documento del 15 maggio”, considerato fonte di incertezze, e viene introdotto un elaborato critico di cittadinanza attiva, collegato al voto di condotta e allo scrutinio finale. Infine, anche per i commissari è prevista una specifica formazione, al fine di garantire omogeneità nella valutazione. Apposite risorse finanzieranno proprio in particolare percorsi formativi per i docenti da impegna come commissari nella prossima sessione d’esame. In merito alle risorse, il Governo con questo provvedimento ha stanziato 240 milioni di euro una tantum da destinare al contratto della scuola, oltre a 15 milioni per estendere la copertura dell’assicurazione sanitaria integrativa ai docenti a tempo determinato. Con questo decreto diventa strutturale il modello 4+2, che prevede quattro anni per il diploma tecnico o professionale e due anni successivi presso gli ITS Academy. In tal modo, le 280 istituzioni scolastiche coinvolte nella fase sperimentale, potranno ora consolidare e ampliare i percorsi in stretto collegamento con il sistema produttivo e i fabbisogni tecnologici del Paese. Altra modifica riguarda la denominazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, che diventano “Formazione scuola-lavoro” che rende meglio l’obiettivo finale. Nuove disposizioni anche per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche per cui, le gare d’appalto dovranno premiare chi offrirà i più alti standard di sicurezza dei mezzi e dei conducenti, con particolare attenzione all’accessibilità per studenti con disabilità. Maggiore elasticità poi è stata introdotta per l’utilizzo delle eventuali risorse residue originariamente destinate a locazioni o strutture temporanee che potranno essere utilizzate anche per trasporti e arredi, allo scopo di migliorare la piena funzionalità degli edifici. Infine, è stato previsto un intervento specifico per la Scuola Europea di Brindisi che ne garantisce la continuità dell’offerta educativa con personale docente e amministrativo madrelingua o comunque esperto, in modo da preservare gli standard formativi europei.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.