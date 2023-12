Moda e turismo. Meg torna a Matera e pensa a un defilèe nei Sassi

A Matera la stilista australiana Meg Emily Douglas-Kruck ci torna volentieri e il detto ”non c’è due senza tre” è, probabilmente a giugno 2024, per una nuova collezione di moda ambientata nei rioni Sassi di Matera, patrimonio dell’Unesco con l’habitat rupestre, che continua a lasciare senza fiato chi arriva per la prima volta. E se come Meg ci ritornano per lavoro, perchè le locations sono davvero uniche e aiutano a promuovere capi di abbigliamento apprezzati da donne di tutto il mondo, c’è una molla in più che spinge a farlo. A cominciare dall’accoglienza dello staff di Corte San Pietro,dove continuano ad arrivare scrittori, artisti, viaggiatori d’ogni dove, e che consente di ricaricare le batterie dopo scatti e pose a raffica con vestiti dal design accattivante. Per Matera moda e turismo vanno a braccetto e viaggiano sul web in tutte le direzioni, toccando target dell’offerta che avranno ritorni di visibilità e di presenza nei diversi periodi dell’anno. Per operatori economici e amministratori locali presenze, come quella di Meg Emily Douglas- Kruck rappresentano un valore aggiunto alla promozione della città e di una filiera, quella del design, della moda e del mondo dell’audiovisivo che ci ruota intorno, da incentivare.

” Ho visto dei video su Matera – ci dice Meg, ormai di casa nei Sassi- e con mia madre sono venuta qui per presentare la collezione. Sono rimasta colpita dalla città,. dalla sua storia, dal paesaggio, dal calore della gente, dal cibo, dalla cultura. Mi piace tutto. Del resto ho visitato oltre a Matera anche altri luoghi della Basilicata, che continua a sorprendermi favorevolmente”. E,infatti, a Irsina c”è una comunità di artisti del Nuovo Mondo, neozelandesi e australiani che si sono insediati nel borgo antico. E la stilista pensa di farlo nella Città dei Sassi,ma prima un defilèe delle sue creazioni realizzate nei giorni scorsi con modelle e fotografi. ” E’ gia la seconda collezione che realizzo a Matera – ha detto- e sono interessata a presentarla nel corso di un evento qui a Matera”. Altri lo hanno fatto, come sta accadendo a Palazzo Malvinni Malvezzi per le ”Madonne” di Michele Miglionico. Un antico palazzo nobiliare sulla Civita, sede di eventi culturali di livello. Ma alla stilista, a Matera con il fratello fotografo Gabriel e la mamma Michelle Anne Douglas, piacciono gli spazi aperti, magari la scalinata dell’Idris davvero suggestiva. Allora sarà per questa estate. Tornerà a giugno. Progetto work in progress…



