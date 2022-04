Defilèe alla Camera di commercio di Bari, tra le fiammanti ed evocative moto Morbidelli, per la settima rievocazione del Gran Premio automobilistico di Bari. Del resto il binomio donne e motori, celebrato dal ”Vate” Gabriele D’Annunzio, non poteva che essere riproposto nel corso di un evento dove passione, gusto, tendenza, bellezza, luci, suoni, design sono un rappresentativo segno di riconoscimento. A proporlo la top fashion model Carmen Martorana, tra creazioni di alta sartoria, musica e scatti fotografici, Così come era nella Bari di tanti anni fa, che l’amico e collega Riccardo Riccardi ha descritto e continua a descrivere nelle sue impareggiabili pubblicazioni come nel recente viaggio sulle ”Dimore storiche di Puglia”. Ferrari, Maserati,Lancia, Fiat, Mercedes, Ansaldo, Bugatti, Isotta Fraschini e tanti altri marchi,parte dei quali ritroveremo in pista nel Gran Premio, lungo il circuito murattiano.

Il Gran Premio è di Moda

Presentazione della mostra di moto sportive Benelli della collezione ASI Morbidelli

e sfilata di moda targata Top Fashion Model di Carmen Martorana

Venerdì 15 aprile 2022, ore 18 – Camera di Commercio, Bari

Prosegue il ricco calendario degli eventi collaterali della 7^ Rievocazione del Gran Premio di Bari, in programma dal 23 al 25 aprile 2022 nel capoluogo pugliese. Dopo il Mini Gran Premio dedicato ai più piccoli e alla solidarietà in favore dei programmi Unicef per l’infanzia e l’evento cinematografico pensato per gli appassionati delle quattro ruote, venerdì 15 aprile alle ore 18 sarà la volta de “Il Gran Premio è di Moda”. Una vera e propria sfilata di moda, diretta da Top Fashion Model di Carmen Martorana, dove la bellezza degli abiti si coniugherà con lo stile delle moto sportive Benelli della collezione ASI Morbidelli.

Per una sera, l’atrio della Camera di Commercio di Bari si trasformerà in un elegante paddock in fermento: le bellissime moto della Collezione Morbidelli faranno da cornice al défilé accompagnato da musica e shooting fotografici. L’iniziativa è organizzata da Old Cars Club – organizzatore della Settima Rievocazione del Gran Premio di Bari – in collaborazione con Carmen Martorana Eventi, titolare del fashion award Top Fashion Model.

L’evento è realizzato in collaborazione con Unione Europea Repubblica Italiana Regione Puglia e Pugliapromozione asse VI azione 6.8 POC 2014/2020.

