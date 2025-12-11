Moda, arte e identità lucana: il 13 dicembre 2025 la grande sfilata di Carmela Fortunato a Palazzo Bernardini

Il 13 dicembre 2025, alle ore 21,00, nella cornice di Palazzo Bernardini, storica dimora settecentesca incastonata nei Sassi di Matera, andrà in scena una serata dedicata alla moda e all’espressione artistica. Il celebre salone delle feste, impreziosito da affreschi barocchi e atmosfere d’epoca, si trasformerà in passerella per le creazioni della stilista lucana Carmela Fortunato, originaria di Roccanova.

L’evento, arricchito dalla presenza di ospiti istituzionali e rappresentanti del mondo culturale, proporrà intermezzi di danza e momenti performativi che dialogheranno con la suggestione del palazzo, oggi simbolo del patrimonio culturale materano. Una scenografia che amplifica il valore di una collezione pensata come un viaggio narrativo.

La sfilata si articola in quattro atti tematici. Ogni abito, frutto di un’attenta ricerca dei tessuti e degli accessori, presenta elementi dipinti a mano che richiamano tradizioni, colori e materiali della Lucania. Le creazioni, vere opere sartoriali, diventano portatrici di storie ed emozioni, trasformando la moda in un linguaggio capace di parlare senza voce.

Con questa collezione, Carmela Fortunato rende omaggio a Matera e alla sua terra, restituendo alla moda il potere di custodire e rinnovare la memoria.

La serata sarà presentata dalla giornalista Cristina Longo.

Una notte pensata per lasciare un segno nel cuore di chi la vivrà.

