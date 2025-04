Mobilità sostenibile nel Mezzogiorno: visione e strategie nel workshop svolto a Ginosa

Si è svolto nei giorni scorsi, presso la Community Library del Comune di Ginosa, il Workshop sulla Mobilità Sostenibile nel Sud Italia, un appuntamento di rilievo nazionale promosso da CIVINET Italia, in collaborazione con ISINNOVA, con il patrocinio del Comune di Ginosa e di ANCI.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra amministratori locali, tecnici, esperti e rappresentanti istituzionali, per affrontare insieme le sfide e le opportunità legate alla mobilità sostenibile nei contesti urbani del Mezzogiorno.

Il programma, articolato in tavoli di lavoro e interventi tematici, ha toccato i principali nodi della questione: trasporto pubblico locale, mobilità attiva, innovazione tecnologica e governance. Grande attenzione è stata riservata alla presentazione di progetti già attivi in diverse città del Sud Italia, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere reti di collaborazione tra enti locali.

Il workshop si inserisce in un percorso più ampio di promozione della mobilità sostenibile e di costruzione di una rete di buone pratiche e strategie condivise, con l’obiettivo di colmare il divario territoriale e restituire al Sud Italia il ruolo da protagonista che merita nella transizione ecologica e infrastrutturale del Paese.

«Ospitare questo workshop a Ginosa rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – ha dichiarato il Sindaco di Ginosa e Vicepresidente ANCI con delega al Trasporto Pubblico Locale, Vito Parisi – la mobilità sostenibile è una leva strategica per lo sviluppo dei territori e per la qualità della vita dei cittadini. In un contesto come quello del Mezzogiorno, ancora segnato da profonde disuguaglianze infrastrutturali, è fondamentale costruire una visione condivisa e concreta, capace di trasformare la mobilità in uno strumento di inclusione, coesione e crescita. Il dialogo tra enti locali, esperti e istituzioni è il primo passo per affrontare con serietà ed efficacia questa sfida.

Ringrazio tutti i Sindaci e i rappresentanti dei territori vicini che hanno raccolto il nostro invito, parlando delle criticità che affrontano ogni giorno, ma anche di idee e soluzioni, CIVINET – il network italiano delle città per la mobilità sostenibile nella persona di Stefano Proietti di ISINNOVA, Luigi Acquaviva, esperto di energia e mobilità sostenibile, Giada Maio, Responsabile Mobilità Sostenibile ANCI e Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.