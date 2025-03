Mobilità sostenibile a Matera la start up della wiky mobility

Sostenibilità e flessibilità su tempi e prenotazione nello spostamento di persone su veicoli elettrici sono le caratteristiche della start up innovativa ” wiki mobility”, ideata da una azienda umbra, che si sta sperimentando a Matera, Gubbio ( Perugia) e a Novate Milanese ( Milano) L’iniziativa presentata a Matera nel corso di un incontro su marchi e brevetti, promosso da Cna, Confartigianato, Confapi e Lega delle cooperative è finalizzata a sperimentare sul campo l’offerta di un sistema operativo, per la gestione della mobilità, urbana nei settori turistico e sociale, delle persone con disabilità e dei cittadini in generale contribuendo a ridurre inquinamento e i tempi di spostamento. Allo scopo si utilizza un software dedicato, una APP, la geolocalizzazione e un mezzo elettrico per gli spostamenti delle persone. Il progetto pensato durante il covid, nel 2021, sta raccogliendo dati sul campo per essere ottimizzato e presentato ad Enti Locali, operatori turistici e cittadini per il suo utilizzo. E’ un’altra filosofia di mobilità, lontana dalla rigidità delle norme del trasporto pubblico locali e di altri vettori tradizionali. Così se ci vuol spostare è bene sapere dove voler andare evitando di perdere tempo. L’Ad di wiki mobility Francesco Borsellini, ha parlato con entusiasmo di un progetto giovane, nato a ottobre 2024, ma con le idee chiare sui processi da sviluppare e perfezionare: “Alle città -ha detto- vogliamo dare la possibilità della gestione di una navetta elettrica pensata per spostamenti casa-lavoro, per persone fragili, per gli spostamenti dei bambini tra scuola e attività sportive, per i turisti’’. Il minibus è in giro. Attendiamo che una flotta di ‘’wiky mobility’’ diventi operativa.



IL COMUNICATO DI PRESENTAZIONE DELL’EVENTO

La proprietà intellettuale è un investimento da pianificare e valorizzare utilizzando una visione strategica e con il supporto di informazioni puntuali, di strumenti efficienti nonché di professionalità specifiche e servizi su misura. Nell’attuale scenario economico nel quale gli asset intangibili assumono sempre più importanza occorre adottare sempre di più rispetto al recente passato una strategia di proprietà industriale votata a far crescere il valore dell’impresa e a rafforzare la sua posizione competitiva.



Tutto ciò passa attraverso il supporto di consulenze specializzate e di servizi si misura. L’obiettivo del workshop è proprio quello di indicare alle imprese il percorso più agevole e funzionale per il raggiungimento della piena valorizzazione della proprietà intellettuale, nel caso specifico dei brevetti.



I lavori saranno aperti dai saluti istituzionale dei Presidente delle Associazioni promotrici Matteo Buono per Cna, Massimo De Salvo per Confapi, Innocenzo Guidotti per LegaCoop e Gerarda Bonelli per Confartigianato Imprese cui farà seguito la relazione di Giulia Rossetti di Isires – l’Istituto Italiano Ricerca e Sviluppo, Ente certificato quale Centro di trasferimento tecnologico industria 4.0- che porterà all’attenzione dei presenti il “Case History” della Wiki Mobility una start up innovativa nel campo della mobilità sostenibile che ha realizzato un sistema operativo per la gestione dell’ultimo miglio. Le conclusioni saranno affidate a Leo Montemurro, Presidente regionale CNA.