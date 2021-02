Finora ha percorso 15.000 chilometri ma se potesse un tour in Grecia lo farebbe volentieri, in sella alla Honda X-Adv 750 enduro, bicilindrica, ma anche scooter allo stesso tempo. E Giovanni Martemucci, la prima M di una sgassata che sta anche per marce(sei), motore (con una potenza da 59 cavalli) e Matera, naturalmente non poteva che farsi un regalo simile dopo Matera 2019. Lo abbiamo intercettato in via del Corso con un richiamo in quadrifonia “Giovanniiii….Martemixxxxxxxxxxx” e ha inchiodata con la X davanti alla Poste, soddisfatto per una moto versatile , dal disegno e dalla tecnologia innovativa . ” Purtroppo – commenta Giovanni- l’epidemia da virus a corona limita le gite fuori porta. Ma al tour in Grecia ci penso eccome, tanto più che questa moto è stata pensata da due italiani, partendo proprio dalla necessità di raggiungere per quanto possibile calette e approdi”. Per ora Martemix dovrà accontentarsi delle raggiungibili coste joniche , dei tornanti locali, da Timmari al santuario di Picciano dove Giovanni fa benedire puntualmente le ”due ruote” o delle tante località montane. Uscite domenicali e con consumi davvero contenuti. Per lui che spazia dall’architettura, al giornalismo al design è un giro all’aria aperta con il casco che taglia il vento a X, come la M…di Martemix