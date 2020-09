Vecchio progetto nel cassetto, contrassegnato da ritardi, polemiche e un disegno di mobilità che da 30 anni buoni segue il tourbillon dell’inconcludenza e delle cose lasciate a metà, del ‘’ faremo’’ con il prossimo Piano… Un clichet già visto e che, focalizzando l’attenzione sulla tratta urbana delle Ferrovie Appulo lucane, come fa l’architetto materano Angelo Stagno che vive a Vienna, richiede una visione concreta delle cose da fare. Se si vogliono fare…come il prolungamento della tratta fino a contrada San Francesco di Agna, oltre l’Ospedale, dove va avanti un insediamento residenziale, l’integrazione con la stazione centrale (oggetto di non poche polemiche durante Matera 2019) con quella di Serra Rifusa dove c’è un parcheggio, poco utilizzato, e con quello che potrebbe diventare se si investisse in motrici e treni. Altrimenti il servizio non sarà mai competitivo. Discorso aperto. E Stagno va oltre con una futuribile integrazione con la rete di Trenitalia se e quando sarà completata, fino a La Martella, e da qui prolungata in direzione adriatica visto che la stazione di Altamura (Bari) è chiusa da oltre cinque anni e i collegamenti con Bari si fanno con gli autobus. Stagno si spinge oltre e guarda al verde e al turismo con una cartina tematica. E’ una proposta. Chissà che un giorno i sogni non possano diventare realtà. Quella della Ferrovia dello Stato a Matera dura da oltre un secolo. Quello degli inconcludenti piani di mobilità da 30, mentre non si riesce a realizzare piste ciclabili urbane (quella extraurbana di contrada Pantano è stata smantellata e non più ripristinata) mentre in centro il traffico scoppia, con la coesistenza di mezzi turistici a trazione diversa. Città smart? Forse scart…



“MM” sintesi di CIRCUMMATERA(na) e quale “connessione”

di luoghi, storie, funzioni e parole.

Si tratta quindi di un ulteriore considerazione di quanto è già a disposizione riguardo alla

linea ferroviaria a scartamento ridotto della FAL che ,opportunamente utilizzata, costituisce

di fatto parte del percorso della “MM” Metropolitana Leggera Materana, sempre a

scartamento ridotto ma mossa ovviamente da moderne motrici a propulsore elettrico.

La linea di metropolitana leggera “MM” permette pertanto di riattivare parte della linea dismessa

delle Ferrovie Calabro-Lucane dall’attuale Stazione di Matera Sud a Lanera con il Nuovo Ospedale

Provinciale, (proposta del resto già avanzata dalla Lista Stella nel 2012) ma ulteriormente di collegarsi

con lo Snodo di Matera Sud sulla Statale n°7 quindi con la Stazione FS presso il Borgo La Martella,

lo Scalo dell’ Area industriale dello stesso Borgo, quindi con la storica Stazione di Venusio,

riconnettendosi alla attuale linea FALquale chiusura del periplo di percorrenza ed asservimento urbano

della Città dei Sassi. La linea di “MM” oltre ad utilizzare le attuali Stazioni di Matera Sud,

Matera Centrale, Villa Longo e Serra Rifusa, si arricchirebbe di ulteriori scali urbani intermedi

quali Piazza Cesare Firrao, Area mercatale di Piccianello, Rondinelle, intermedia tra il Centro

commerciale di Venusio e l’ attuale Area di espansione urbana.

Rondinelle, in combinazione con la Linea FS di Trenitalia di collegamento con Santeramo e Gioia

del Colle costituisce come la fermata presso lo Scalo industriale di La Martella, la connessione

alla rete Ferroviaria nazionale di FS Trenitalia anche con Gravina che come gli altri due Comuni

pugliesi sopra citati, dista soli 24 chilometri da Matera con una distanza complessiva per

entrambe i collegamenti di 48 chilometri, segmento di gran lunga inferiore a quello che separa

lo stesso Borgo Venusio dal Capoluogo di Regione Pugliese. Nelle immagini allegate riporto

il percorso della “MM” contraddistinto in rosso e relative stazioni cerchiate nello stesso colore

nonché la linea Di FS Trenitalia in parte già presente, sebbene non attiva, ed i collegamenti

verso Nord-Est (Santeramo-Giaoia del Colle) e Nord-Ovest (Gravina) in direzione della Puglia.

Le Aree contraddistinte in “Giallo” disposte sul percorso della “MM” e collocate ai margini

dell’ Area di espansione urbana della Cittá di Matera verso Ovest e Sud-Ovest, andrebbero a

contenere attrezzature ed infrastrutture di accoglienza per i visitatori (Parcheggi, Aree Camper,

alberghi, spazi commerciali, di informazione ed intrattenimento,scongiurando così la presenza

del traffico autoviecolare sulle principali arterie cittadine ed incentivando lo sviluppo di Aree

pedonabili e di Verde attrezzato nel centro storico materano a buon vantaggio della qualità urbana.

Tutto ciò comporterebbe una qualificata e necessaria offerta funzionale e commerciale della Città di

Matera a salvaguardia del patrimonio storico ed architettonico ma in particolare della quiete e qualità

abitativa della nostra antica Città. Un tale intento si orienterebbe quindi alla tutela integrale dei

Rioni Sassi in cui le ormai numerosissime strutture alberghiere di alta fascia si trasformerebbero

in preziosi contenitori culturali quali Gallerie d’ arte e Musei di tutta esclusività ed attrattività per un

pubblico di visitatori attento, selezionato e rispettoso del consumo culturale, più che calorico, che la

nostra singolare Città è in grado di fornire e promuovere non solo entro i confini del Territorio Nazionale.

Angelo Stagno