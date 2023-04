Mizzeca! Imbufaliti anche in Sicilia

Non solo la Campania, e la provincia di Caserta in particolare, per le arcinote vicende legate a un piano regionale finora fallimentare contro tbc e brc che ha ridotto sul lastrico un intero comparto, ma anche in Sicilia le cose non vanno per il verso giusto. E allora l’S.O.S lanciato dagli allevatori della rete dei Municipi rurali ed Altragricoltura è stato raccolto dal campesino movimentista Gianni Fabbris, che interverrà il 4 aprile a Regalbuto ( Enna) per una assemblea con amministratori e allevatori. E’ un altro fronte che si apre, aldilà dei populismi governativi su flussi migratori e di braccia flaccide sul divano sottratte all’agricoltura. Servono buoni esempi. Magari con gli imbonitori degli annunci ad effetto che ci mettano testa e braccia, cominciando con il dare una mano a produttori e allevatori in campi e stalle. Avvisateci se, dopo l’assemblea in Sicilia, gli imbonitori in giacca cravatta e dimensione social si rimboccheranno le maniche…



Salvare l’allevamento siciliano

per difendere le comunità rurali

rilanciando e rigenerando l’economia di territorio e il lavoro

L’allevamento siciliano di territorio, come quello di tanta parte del Sud e delle

aree interne, è in grande sofferenza; mentre le nostre campagne si spopolano del

lavoro e delle comunità rurali, rischiamo di perdere un enorme patrimonio

accumulato in millenni di storia pagando grandi prezzi ambientali e sociali.

Nel mentre è in via di Costituzione il Comitato Siciliano in Difesa dell’Allevamento di

Territorio, gli allevatori e gli agricoltori siciliani di Altragricoltura e la Rete dei

Municipi Rurali (Movimento di sindaci e Associazioni Rurali)



Invitano

allevatori, sindaci, realtà sociali e cittadini

al Pubblico incontro

con Gianni Fabbris

(portavoce degli allevatori di bufale in mobilitazione)

e con il Coordinamento Salviamo l’Allevamento di Territorio

Partecipano

Il Sindaco A. Longo, l’Assessore G. Privitera e altri sindaci siciliani

Martedì 4 aprile 2023 ore 18.30

Sala Consigliare del Comune di Regalbuto (Enna)