Missione a Bruxelles di 15 Pubbliche Amministrazioni delle regioni Basilicata e Puglia

“Si è appena conclusa la missione a Bruxelles che ha visto coinvolte 15 Pubbliche Amministrazioni delle regioni Basilicata e Puglia, in visita alle istituzioni Europee, per incontrare rappresentanti e delegati e per discutere delle principali iniziative orientate al sostegno degli Enti Pubblici e della partecipazione degli organismi locali al dibattito europeo. Due giornate di networking e incontri con le Istituzioni Europee promosse dal Polo per l’Innovazione EDIH – Heritage Smartlab, cui hanno preso parte oltre venti rappresentanti, sindaci, dirigenti e funzionari pubblici dei comuni lucani di Potenza, Cirigliano, Bella, Laurenzana e la Camera di Commercio della Basilicata, insieme ai Comuni pugliesi di Lecce, Monteroni, Nardò e il Comune e l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo.” Lo si apprende da una nota in cui si specifica che “Martedì 18 febbraio si è svolta la prima udienza presso la sede del Comitato Europeo delle Regioni, organo consultivo delle Istituzioni UE, che è stata orientata all’avvio di un dibattito sulla rappresentanza e promozione degli interessi degli Enti Regionali e locali nel processo decisionale europeo, per sfruttare al meglio il ruolo delle delegazioni e delle commissioni. A seguire l’incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio Italo – Belga, svoltosi presso la conference room di Rue de Loi, alla presenza del Segretario Generale Giorgio De Bin, che ha visto la partecipazione di Bruno Mola della Direzione Generale sul Clima della Commissione Europea, di Roya Ayazi, Segretario Generale del network NEREUS, la rete delle regioni europee che utilizzano le tecnologie spaziali, e di altre organizzazioni e delegazioni italiane in Belgio (uffici regionali, Unioncamere Europa, ecc.). Focus del momento di networking, il supporto che queste realtà offrono alla costruzione di politiche pubbliche efficienti a vantaggio dei cittadini e le modalità di informazione in merito all’adozione di strumenti e programmi disponibili per le regioni in Europa. La mattinata di mercoledì 19 febbraio, è stata dedicata al workshop con i MEPs, gli Europarlamentari eletti nella circoscrizione Sud Italia, presieduta dall’On. Giusi Princi, insieme agli On. Raffaele Topo e Michele Picaro, i quali hanno raccolto le istanze di cui gli amministratori e rappresentanti degli Enti si sono fatti portavoce. E’ stato sottolineato il ruolo di centralità dei comuni tanto per le politiche di coesione, quanto per le sfide legate alla transizione digitale e green, soprattutto delle aree rurali e montane, che vogliono ancor più efficacemente proporsi come alternativa allo sviluppo. L’incontro presso le massime istituzioni europee si inserisce nell’ambito dell’attivitá di matchmaking e internazionalizzazione per le amministrazioni pubbliche di Puglia e Basilicata del progetto European Digital Innovation Hub, parte del programma Digital Europe, cofinanziato dalla Commissione Europea e dal MIMIT, realizzata grazie agli esperti messi a disposizione dal Consorzio Materahub e da EXO Ricerca, con il supporto del cluster Basilicata Creativa e in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Belga (CCITABEL) di Bruxelles.”

