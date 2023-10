MISS CHEF® BRESCIA 2023 si è svolto nella Capitale italiana  della Cultura 2023

MISS CHEF® (www.misschef.net) è la prima competizione tra alcune delle migliori chef donne italiane ed estere con la proposizione, tutta in rosa, dei più rinomati menù della tradizione culinaria italiana ed estera, tra ieri ed oggi, valorizzando le eccellenze eno-gastronomiche e la cucina delle donne nel mondo. Il Premio è stato ideato da Mariangela Petruzzelli, giornalista lucana e autrice tv anche per la Rai, direttrice artistica e producer del format. Il format MISS CHEF®, -anche brand ed associazione internazionali, fondati nel 2012- è diventato itinerante dal 2014 toccando varie Regioni e territori italiani per giungere fino a NEW YORK-USA, nel periodo del Columbus Day, realizzando grandi eventi anche diplomatici fino al 2019. MISS CHEF® promuove il lavoro delle donne chef italiane ed estere nel mondo, anche con eventi diplomatici, valorizzando le donne imprenditrici in campo agro-alimentare, artigianale, turistico, culturale ed eno-gastronomico con un focus molto importante anche sulla cooperazione e formazione delle donne in campo sociale a diversi livelli, anche contro le violenze domestiche e le emarginazioni, operando in vari Paesi esteri tra cui alcuni Stati africani, e collaborando con disparate istituzioni, enti ed associazioni internazionali.

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si è svolta il 18 ottobre, a Brescia, nella Fabbrica del Futuro, Parco dell’Acqua-Largo Torrelunga, n.7 ed è stata organizzata con la sinergia autorevole di Confindustria Brescia. L’evento e competizione internazionali MISS CHEF® BRESCIA 2023 che si svolge per la prima volta nella Capitale Italiana della Cultura 2023 ha l’intento di valorizzare la cucina bresciana delle sue donne chef professioniste e l’impresa delle donne bresciane e lombarde in campo agro-alimentare, eno-gastronomico e turistico.

MISS CHEF® BRESCIA 2023 si svolgerà a Brescia il 23 e 24 ottobre prossimi con due appuntamenti: lunedì 23 ottobre 2023, con la realizzazione del convegno, dal titolo “La cultura d’impresa delle donne breciane. Storie vive e creative” (Sala Danze-Mo.Ca-Via Moretto, n.78- da ore 10 a ore 14) e martedì 24 ottobre 2023, dalle ore 19,00 alle ore 21,00, con l’organizzazione del contest internazionale di cucina presso la struttura ristorativa Antica Birreria Wuhrer www.anticabirreria.it-Viale Bornata, n.46 cui seguirà un’ottima cena di gala (costo a persona euro 40) a base di prodotti e ricette tipici bresciani, a cura di Leo Ruocco, proprietario dell’Antica Birreria Wuhrer.

Gli appuntamenti di MISS CHEF® BRESCIA 2023 rappresentano un importante momento socio-istituzionale-culturale ed economico-imprenditoriale-turistico a livello internazionale e vengono organizzati e promossi dall’Associazione MISS CHEF® con la collaborazione e partnership di autorevoli enti istituzionali, associativi ed imprenditoriali bresciani, italiani ed esteri.