Miskigliamoci – Un festival lucano ad alto tasso di partecipazione

Tracciare e far conoscere “La Via del Miskiglio” attraverso un festival dedicato, per l’appunto il Festival Miskigliamoci.

E’ stato questo lo scopo del Festiva del Miskiglio che si è svolto il 29 e 30 giugno tra Catasta e Morano Calabro (CS) nel Parco Nazionale del Pollino.

Un itinerario culturale nato dall’unione di 4 Comuni lucani (Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana) che hanno deciso di mettere insieme le loro energie e progettualità per costruire un percorso comune e collettivo di valorizzazione del territorio, oltrepassando qualsiasi campanilismo, e partendo dall’elemento che li accomuna: la farina di Miskiglio, importante presidio culturale della Basilicata.

Una vera e propria festa di comunità a cavallo tra Basilicata e Calabria per celebrare il culmine del percorso che da febbraio ha fatto tappa nei 4 paesi lucani de La Via del Miskiglio: Teana, Calvera, Chiaromonte e Fardella, coinvolgendo abitanti, visitatori e cittadini temporanei in laboratori creativi, talk, esplorazioni territoriali, mercatini di prodotti tipici, pranzi speciali e cene di comunità.

Con 49 eventi pubblici e gratuiti di alta qualità, l’intervento di 8 attori ed attrici del Festival di Cinema Il Marateale, 8 designer di rilievo internazionale, e la partecipazione di oltre 785 adulti e 65 bambini provenienti da 30 città diverse, il festival si è dimostrato un vero successo in termini di intrattenimento e di adesione e tutti già si chiedono la data della seconda edizione.

Di seguito i dati principali:

339 moduli di iscrizione compilati;

785 adulti partecipanti;

65 bambini partecipanti;

30 città di provenienza;

49 eventi organizzati;

72 partecipanti ai laboratori di coprogettazione;

4 comuni coinvolti;

4 amministrazioni attivate;

4 cene di comunità;

8 pranzi Mammamiaaa;

4 Netural Walk;

4 laboratori di coprogettazione;

3 laboratori di innovazione;

1 piece teatrale.

Ma l’intrattenimento, seppur fondamentale, è stato solo una parte di questo percorso, il cui scopo principale era quello di costruire una strategia partecipata e comunitaria per la promozione turistica de

Netural Coop, Impresa Sociale impegnata nella valorizzazione di territori e comunità, si è occupa del concept, della progettazione e del management dell’iniziativa, con la direzione artistica di Peppone Calabrese (imprenditore, gastronomo e storico volto di Linea Verde RAI1), ma soprattutto della facilitazione (durante ogni tappa) di speciali incontri di coprogettazione rivolti alla comunità del Miskiglio, per raccogliere visioni di sviluppo e promozione del territorio, mappare con i cittadini le risorse e studiare insieme a loro strategie di rafforzamento dell’offerta e nuovi servizi.

Agli incontri di coprogettazione hanno partecipato ben 72 cittadini, dimostrando un fortissimo desiderio di contribuire in prima persona alla tutela e alla valorizzazione del proprio territorio e delle sue comunità, condividendo idee e mettendo a disposizione risorse, ma soprattutto mettendosi in gioco.

Ogni evento è stato un’occasione per celebrare la bellezza dello stare insieme e tutte quelle piccole che rendono speciale un piccolo paese, e l’incontro con gli artisti speciali ha portato alla nascita di prodotti innovativi che sono la vera e propria eredità “materiale” del festival come ad esempio le ricette speciali condivise da Sergio Barzetti, storico chef de La Prova del Cuoco, la piece teatrale ideata da Manola Rotunno e i suoi Fiabivendoli, le ricette scaturite in occasione del laboratorio di Food Design condotto da Antonella Mignacca e Flavia Giordano (che andranno a confluire in un libro inedito di ricette dalla comunità), l’emozionante mostra “Il segreto del Miskiglio” progettata da Manuela Baldo e realizzata dalle bambine e dai bambini delle scuole primaria e secondaria di Chiaromonte e il fumetto “La Via del Miskiglio” realizzato dall’illustratore Giulio Giordano al termine di un intenso lavoro di ricerca di storie e volti condotto nei paesi di Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana per valorizzarne il territorio e la comunità.

Prodotti originalissimi su cui è possibile scoprire di più visitando il sito del festival https://www.laviadelmiskiglio.it/miskiglio-collection/

Il tutto reso possibile grazie al sostegno di Gal Cittadella del Sapere, dai Comuni della Via del Miskiglio: Calvera, Chiaromonte, Fardella e Teana, dal Festival di Cinema Il Marateale, e patrocinato da Regione Basilicata e APT.

In attesa della seconda edizione, di seguito un elenco degli artisti speciali ospitati nei 4 comuni de La Via del Miskiglio.

Attrici ed attori ospitati:

Laura Cravedi, attrice Fiction RAI

Marilina Succo, attrice, conduttrice Rai1

Sergio Barzetti, chef de La Prova del Cuoco

Manola Rotunno e i Fiabivendoli

Yari Selvetella, scrittore e giornalista

Francesca Villanti, storica, critica e curatrice d’arte

Eugenio Mazzarella, professore di filosofia teoretica, filosofo e poeta

Andrea Zuliani, regista

Artisti e designer ospitati:

Damiana Spoto, fashion designer e docente

Antonella Mignacca e Flavia Giordano food educator

Manuela Baldo, educatrice e progettista

Alessandro Rizzo, sound designer

Rino Locantore, musicista e attore

Peppe Frisino, designer ed innovatore sociale

Cea Pollino

Giulio Giordano, illustratore e fumettista

“ll Festival Miskigliamoci – racconta Mariella Stella, Vice Presidente di Netural Coop – è stato un processo partecipato molto sfidante che ha coinvolto 4 Comuni che stanno facendo dell’alleanza la loro cifra di lavoro e come Netural Coop abbiamo lavorato non per calare dall’alto un metodo o un servizio dall’esterno, ma per formare la comunità tutta alla partecipazione, che solo se esercitata resta viva”

“Come sindaco del comune capofila della Via Del Miskiglio vorrei sottolineare l’importanza che questo evento ha avuto per il territorio – afferma Mariangela Coringrato, Sindaca di Fardella – in particolare sono fiera del lavoro svolto e delle ricadute positive che il Festival Miskigliamoci ha avuto sugli operatori del settore turistico. Lo scopo è proprio quello di attuare una programmazione turistica dal basso che possa promuovere la crescita della comunità del miskiglio e non della singola attività. Per questa ragione penso che i risultati raggiunti fino ad ora con il percorso culturale ed enogastronomico della Via Del Miskiglio siano una conquista di tutti: amministratori, operatori turistici e cittadini dei quattro paesi, i veri protagonisti del Festival Miskigliamoci.”