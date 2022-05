La Presidente dell’associazione “Agata – Volontari contro il cancro OdV”, Mirna Bruna Mastronardi, è stata eletta nel nuovo Comitato Esecutivo 2022-2026 della FAVO, la Federazione nazionale delle associazioni di volontariato in oncologia.

Il significativo riconoscimento per la maggiore associazione di volontariato oncologico della Basilicata, impegnata dal 2017 nell’offrire supporto ai malati di cancro, è avvenuto nel corso dell’assemblea dei soci FAVO, tenutasi a Roma in occasione della XVII Giornata Nazionale del Malato Oncologico.

Una proiezione nazionale tutta meritata per la “pasionaria” Mirna, intelligente ed inarrestabile motore anche di questa straordinaria realtà associativa da cui prendere esempio, essendo la dimostrazione pratica di come anche le più tristi vicissitudini della vita possano essere trasformate in energia collettiva positiva.

“Essere stata scelta da associazioni di tutta Italia per ricoprire questo importante ruolo – dichiara Mirna Mastronardi – mi onora profondamente e allo stesso tempo mi emoziona, perché affiancherò persone straordinarie che hanno fatto la storia del volontariato oncologico italiano, alcune delle quali rivestono il ruolo di presidenti di associazioni nazionali di malati oncologici. Giganti della solidarietà, dai quali avrò tanto da imparare, ogni giorno”.

“Questa elezione – continua la presidente di Agata – è un riconoscimento che condivido con il Consiglio Direttivo dell’associazione e con tutto il gruppo operativo, perché racconta i nostri primi cinque anni di attività, difficili eppure straordinari, caratterizzati da impegno, tenacia e determinazione, nei quali abbiamo condiviso tanto l’amore quanto le lacrime, riuscendo a superare le difficoltà e le paure che pure non sono mancate.

Sin dalla sua costituzione, Agata è federata alla FAVO, che si batte ogni giorno per rivendicare le tutele ed il riconoscimento dei diritti dei malati. Nel Comitato Esecutivo della Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, Agata porterà la voce dei tanti malati di cancro della Basilicata e le loro necessità, purtroppo spesso inascoltate da parte delle istituzioni”.

“Con la speranza di essere all’altezza del delicato ruolo che mi attende – conclude Mirna Mastronardi – voglio rivolgere un sentito ringraziamento a quanti hanno creduto in Agata e nella mia persona, dedicando infine un pensiero carico di affetto alla nostra portabandiera che, insieme a tanti nostri familiari e tanti amici speciali, segue i nostri passi dal cielo: Lucia Viggiano”.

Il Comitato Esecutivo FAVO è composto: dal Presidente Francesco De Lorenzo (Aimac – Ass. Italiana Malati di Cancro, parenti e amici), dai due vicepresidenti Silvana Zambrini (Antea) e Francesco Diomede (Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzione del Pavimento Pelvico), dal Segretario Generale Elisabetta Iannelli (Aimac), dal tesoriere Luminita-Mihaela Andreescu (Ass. Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori) e dai consiglieri Davide Petruzzelli (La Lampada di Aladino Onlus), Marina Verza (Irene OdV), Roberto Persio (Associazione Italiana Laringectomizzati), Mirna Bruna Mastronardi (Agata – Volontari contro il cancro OdV), Marcella Marletta (Ass. Italiana Stomizzati) e Benilde Naso (Ass. Genitori Oncologia Pediatrica).