Mirna Mastronardi, a Porta a Porta,:”Mia figlia si è persa nella spirale dei social”

La trasmissione di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa su Rai Uno, nella puntata di mercoledì 4 giugno, si è occupata del rapporto dei giovani con i cellulari e come questi strumenti della quotidianità -con la loro pervasività- possano stravolgere sin dalla più tenera infanzia la loro vita. Ospite della puntata è stata anche Mirna Mastronardi -in collegamento da Pisticci (Matera)- che ha portato la sua testimonianza di madre che ha vissuto la tragedia della perdita di una figlia, in nome della quale ha poi fondato una associazione “Dea per sempre“, con lo scopo di non lasciare soli i ragazzi di fronte alle problematiche derivanti dai modelli loro trasmessi dai social. Rispetto alla domanda di Vespa sull’idea che si è fatta della scomparsa della figlia, ha risposto così: “Io ho approfondito per quanto possibile. Ci sono state delle indagini, il telefono di Dea è stato sottoposto a controlli, ma è chiaro che se cerchiamo un reato, questo reato non c’è, non c’è un video pornografico, non c’è una spiegazione. Purtroppo oggi l’assenza di Dea compie otto mesi e in questi otto mesi ho avuto modo di interrogarmi. Sicuramente dietro questo disagio silente ci sono una serie di motivazioni, ma quello che è certo è che Dea è vissuta in un’epoca in cui i social mettono questi ragazzi in vetrina e in questa società dell’apparire dove tutti i ragazzi devono avere un determinato abbigliamento, usare un determinato fondotinta, avere i capelli in un determinato modo, chi è diverso o chi non ha le possibilità per essere come tutti gli altri si sente un emarginato. Ai miei tempi essere diverso significava emergere rispetto alla massa, oggi i ragazzi vogliono sentirsi fotocopie.” Vespa le chiede “Lei signora mi raccontò, se ricordo bene, che sua figlia aveva paura di essere povera, in realtà non lo era, poi lei si è dedicata a questa figlia che ha cresciuto da sola con una dedizione veramente ammirevole. Sua figlia poteva desiderare delle cose che venivano strapubblicizzate e che non era possibile avere, forse nemmeno giusto avere, ha ripensato a questo aspetto della vicenda?” MIRNA: “Ma certo che ho ripensato a questo aspetto, io ho un piccolo lavoro part time purtroppo e con quello ho provato a essere il capo famiglia e la madre che Dea meritava. Ho provato a puntare sulle sue capacità, a soddisfare determinati bisogni, il suo concerto il 4 giugno dell’anno scorso, quindi proprio un anno fa, di Lana del Rei a Milano, glielo ho regalato a Natale e poi pian piano abbiamo messo qualcosa da parte per affrontare il viaggio e poter vivere quel concerto nel migliore dei modi. Però lei mi diceva continuamente, mamma ma noi siamo poveri, mamma ma noi siamo poveri e viveva questo. Oggi mi rendo conto, forse come un’ossessione. Io gli dicevo Dea non siamo poveri, certo non navighiamo nell’oro, dobbiamo fare dei sacrifici, magari al sushi se oggi abbiamo affrontato un viaggio a Roma, al sushi ci andiamo il mese prossimo. Ecco io torno alla società dell’apparire, in questa vetrina i ragazzi hanno paura di non avere tutti le stesse possibilità.” VESPA: “Signora la sua associazione Dea per sempre cosa porta avanti, lo dica lei”. MIRNA: “Sì, quando Dea è venuta a mancare il mio mondo è finito, non avevo più uno scopo nella vita, io ho vissuto questa figlia come il cuore pulsante della mia vita, ero una mamma single e ho avuto Dea quando oramai avevo 35 anni, è stato l’amore della mia vita e il mio per sempre. Quando è venuta a mancare ho sentito crollare il senso del mio andare avanti, del fare sacrifici, per provare a continuare in questa vita aspettando di poter riabbracciare Dea. Io sono fortemente cattolica, ho fondato l’associazione Dea per sempre e con l’associazione entriamo nelle scuole, dove portiamo la nostra testimonianza. Parliamo ai ragazzi, li ascoltiamo, tendiamo loro una mano, proviamo proprio a dire loro che se la famiglia non può permettersi di pagare un viaggio di istruzione, non è colpa della famiglia, non dovete sentirvi diversi, dovete semplicemente rivolgervi a quel cerchio d’amore che avete intorno. Adesso ci siamo anche noi a tendere una mano a questi ragazzi, perché nessuno si senta meno di un altro.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.