Miriam da Tramutola (Potenza) vince 150 mila euro ad Affari tuoi.

A soli sette giorni è toccato nuovamente alla “pacchista” lucana giocare questa sera nella puntata di Affari tuoi, lo show preserale di Rai Uno presentato da Stefano De Martino. E’ Miriam di Tramutola (Potenza), docente di lettere, accompagnata in studio dal compagno Francesco con cui convive da otto anni insieme ai loro due bambini. Galeotta fu la baciata, perchè è stato proprio la loro passione per i balli caraibici a farli incontrare, come hanno rivelato. Lui reticente a convolare a nozze….ma possibilista in base all’esito della partita. Partita avviata con i primi sei tiri fortunati (cinque blu e un piccolo rosso di 5.000 euro), ma poi seguita dall’uscita di 200 mila e 300 mila. Sino ad arrivare ad un finale che ha visto l’apertura del Pacco nero (soli 100 euro) e con l’ultimo pacco da aprire, dopo il rifiuto di una offerta di 50 mila euro a fronte di tre pacchi così: Zero, 50 mila e 300 mila. E a questo punto è stato aperto un pacco che ha sballato tutto….per il dottore! Infatti, fortunatamente è uscito l’ultimo pacco blu: Zero! Con la partita che è così scivolata nella modalità confort di “Soldi sicuri”. A questo punto è giunta l’offerta di 150 mila euro! Con una scelta difficile da fare! E con Francesco che spinge per rischiare (forse perchè spera di non convolare a nozze? Insinua De Martino). Miriam invece decide di non correre rischi. Ed ha avuto ragione perchè nel loro pacco 19 c’erano solo 50 mila euro. Quindi, Francesco se ne faccia una ragione: quel matrimonio s’ha da fare!

