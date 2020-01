“La situazione degli edifici scolastici materani è al collasso. In cinque anni di amministrazione De Ruggieri abbiamo assistito alla chiusura della scuola di via Cappelluti che ad oggi presenta ancora problemi relativi all’impianto di riscaldamento, al blocco dei lavori di costruzione della scuola di via Bramante e oggi alla chiusura della scuola Festa per mancanza di riscaldamento e alla chiusura definitiva della scuola di via Nitti per problemi strutturali, senza dimenticare lo stato di degrado della scuola Torraca.”

E’ quanto si legge in una nota a firma del presidente della”Coalizione civica per Matera“, avocato Giuseppe Miolla. Nota che così prosegue:

“Con tale comportamento negligente l’amministrazione scarica ogni responsabilità per i pericoli dovuti allo stato delle scuole sui dirigenti scolastici, sui docenti e sulle famiglie.

Il totale disinteresse del governo cittadino nell’affrontare seriamente la questione delle strutture scolastiche segna il fallimento di una politica che ha ignorato e continua ad ignorare i veri bisogni della comunità e dei giovani che sono il futuro di Matera.

Chiediamo al Sindaco e alla sua maggioranza di far sapere alla cittadinanza se e quali somme sono state stanziate in bilancio per l’edilizia scolastica.

Chiediamo di conoscere qual è la situazione delle scuole per quanto riguarda l’adeguamento alla normativa antisismica, se sono in possesso del certificato di agibilità e del certificato di collaudo statico.

Chiediamo all’amministrazione di rendere noto se e a quali bandi nazionali o regionali abbia partecipato per il reperimento di fondi utili a ristrutturare gli edifici scolastici

Invece di pensare al balletto delle poltrone assessorili, il Sindaco e la sua maggioranza impieghino il tempo per individuare risorse e presentare progetti per rendere sicure le scuole e garantire il diritto costituzionale allo studio.”