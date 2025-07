Ministro: Vigili del Fuoco in difficoltà.Senza organici crescono disagi!

Non avevamo dubbi. Gli annunci fatti, e non solo per i vigili del fuoco, per il potenziamento degli organici delle forze dell’ordine (lette e sentite in più occasioni) continuano a restare a livello di buone intenzioni. Poche assunzioni che non compensano affatto quanti continuano ad andare in pensione e l’aumento degli interventi di ”protezione civile” passati ben oltre la soglia consentita. Il segretario della Federazione nazionale funzione pubblica della Cisl, Massimo Vespia, continua a segnalare, scrivere, a chiedere incontri. Ma tutto ha un limite anche per la Cisl che finora si è mostra ”costruttiva” nel rapporto con il governo guidato dalla presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni, impegnata a rispettare l’impegno del 5 per cento del prodotto interno lordo per gli armamenti. La guerra, e non ci riferiamo solo alla protezione civile, ma anche sanità e servizi, ce l’abbiamo in tasca. Servono i fatti: la linea del ”115” è arroventata e se si dovesse bruciare sarebbe un disastro nel nostro Paese. Dubitiamo che il presidente statunitense DOnald Trump, impegnato a recuperare fondi per sanare il deficit nazionale anche con i dazi, ci venga ad aiutare…L’Italia è la nostra priorità.



Roma, 1 Luglio 2025

Al Ministro dell’Interno

Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Sottosegretario all’Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,

Soccorso Pubblico e Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del CNVVF

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per l’Emergenza CNVVF

Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

CNVVF

Prefetto Maddalena DE LUCA

Al Dirigente responsabile dell’Ufficio RR.SS.

Dott.ssa Renata CASTRUCCI

Oggetto: Denuncia della grave carenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Richiesta interventi urgenti e non procrastinabili.

Egregi,

la FNS-CISL è costretta a richiamare con forza l’attenzione della cittadinanza, delle istituzioni, delle

amministrazioni locali e della politica nazionale, su una situazione divenuta ormai insostenibile: la

cronica e preoccupante carenza di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che

compromette gravemente la capacità di garantire il soccorso tecnico urgente su tutto il territorio

italiano.

Questa Organizzazione Sindacale è stata la prima a denunciare pubblicamente, negli anni scorsi, le

chiusure frequenti e prolungate dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco, un fenomeno che oggi ha

assunto proporzioni ancora più drammatiche: infatti in diversi Comandi provinciali, non si riesce a

garantire in servizio più di una squadra di soccorso.

Abbiamo sostenuto più volte che la sicurezza e il soccorso sono dei diritti che vanno garantiti a tutti i

cittadini, in modo equo e senza disparità territoriali.

Da tempo, invece, assistiamo ad un progressivo e allarmante arretramento dello Stato proprio laddove

dovrebbe essere maggiore la Sua presenza al fine di garantire il soccorso, la sicurezza e la tutela della

vita umana.

Senza giri di parole affermiamo come sia necessario chiamare le cose con il loro nome: i Vigili del

Fuoco sono in grave difficoltà.

Con l’organico attualmente disponibile il Corpo non riesce ad assicurare un servizio efficace, né nei

presidi territoriali né nelle sedi centrali.

La situazione organico è altrettanto critica per il personale tecnico e amministrativo (RTP), che non

riesce più a svolgere le molte funzioni istituzionali comprese quelle complementari al servizio di

soccorso nei Comandi, nelle Direzioni Regionali e presso gli Uffici centrali del Dipartimento.

A fronte di tutto ciò, si continua a ricorrere al massiccio uso degli straordinari per tamponare e tentare

così di garantire il servizio.

Una pratica che non solo è ingiusta, ma anche irresponsabile, perché espone il personale a livelli di

stress inaccettabili, contribuendo all’aumento preoccupante di infortuni, anche gravi e talvolta mortali.

A rendere il quadro ancor più pesante è un altro dato fortemente e oggettivamente allarmante: il

numero significativo di personale operativo e non operativo che, nei prossimi anni, andrà in quiescenza

.

Questo rappresenta un ulteriore fattore di paralisi per le già compromesse capacità operative del Corpo.

È evidente che senza un’immediata inversione di rotta, un intervento urgente, intere aree del Paese

rischiano di restare senza un presidio efficace di soccorso tecnico urgente.

Anche se il Governo in questi ultimi anni ha cercato delle soluzioni con interventi normativi questi

risultano insufficienti, e serve pertanto una presa di coscienza ferma e soprattutto onesta da parte della

politica e del Governo stesso.

È necessario non perdere ulteriore tempo e correre ai ripari, intervenendo con decisione per garantire al

Paese un Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con un organico adeguato, stabile e certo nel tempo.

La FNS CISL lancia l’allarme con preoccupazione e senso di responsabilità ma anche nella piena

convinzione che sia ancora possibile adottare misure concrete per evitare che il servizio dei Vigili del

Fuoco venga compromesso.

Tuttavia, allo stesso tempo, la nostra Federazione sarà pronta a chiedere il conto politico a chi ha le

responsabilità della gestione del Corpo, qualora durante questi mesi di emergenza annunciata ed

ignorata, qualche altro Vigile del fuoco dovesse ferirsi gravemente, o peggio, perdere la vita

nell’espletamento del proprio servizio. Sarebbe un prezzo inaccettabile, frutto dell’inerzia e

dell’indifferenza.

È bene ricordare che il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è l’unico Corpo dello Stato in grado di

svolgere funzioni di soccorso tecnico urgente in modo professionale e continuativo e non può essere

sostituito da altre Amministrazioni, né da Associazioni di volontariato.

E’ indubbio che quando si chiude un distaccamento dei Vigili del Fuoco è come si chiudesse una

scuola o un ospedale: si priva un territorio di un presidio dello Stato. Questo dovrebbe suscitare

indignazione e reazione collettiva, non indifferenza.

Per questi motivi, la FNS CISL rinnova e rafforza la propria vertenza sindacale nazionale, chiedendo

con urgenza: l’assunzione straordinaria di personale operativo e amministrativo-tecnico-logistico, un

piano serio e strutturato di rafforzamento degli organici su tutto il territorio nazionale, il superamento

del ricorso strutturale agli straordinari come strumento ordinario di copertura del servizio.

La sicurezza non può essere un lusso per pochi, ma deve restare un diritto fondamentale per tutti.

Il Segretario Generale

(Massimo VESPIA