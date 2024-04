Ministro, ma perché non è venuto al Madonna delle Grazie?

Se lo è chiesto con una buona dose di ironia e di rammarico il materano Antonio Nacci, che in passato si era rivolto al ministro della Salute Orazio Schillaci per una legittima richiesta di cure – ‘’per tempo’’ e senza esborsi aggiuntivi- presso l’Ospedale di Matera. Una richiesta del diritto alla Cura, rimasta tra i disservizi della Sanità Pubblica, a favore di quella onerosa che privilegia ai privati. E se il ministro fosse venuto nella Città dei Sassi avrebbe potuto constatare, ascoltando cittadini e personale, del depotenziamento scientifico attuato verso il ‘Madonna delle Grazie’’ grazie a una strategia di accentramento di funzioni e di spesa a favore dell’Azienda ospedaliera regionale. E con il risultato che la migrazione sanitaria non riguarda solo Matera anche la stessa Potenza e altri comprensori. Al Ministro,invece, hanno fatto visitare- in campagna elettorale- il San Carlo e il Crob di Rionero, struttura di ricerca e cura nella lotta ai tumori, ma che attende investimenti adeguati. Nacci, naturalmente, punta il dito e ricorda al ministro una pagina di ‘cruda’ storia della miseria del Sud. Quel ‘’Cristo si è fermato a Eboli’’ scritto da Carlo Levi, che la dice tutta dove si sia fermata la Sanità della Basilicata, per le scelte del governo regionale di oggi e di quanto avviato da quelli di ieri di altro colore politico.Non dimentichiamolo!



Al Ministro della Salute

Segreteria Capo di Gabinetto

gab@postacert.sanita.it

Alla Stampa

Caro Ministro della Salute,

sento la necessità di esprimerle tutta la mia gratitudine per l’attenzione che ha voluto dedicare alla mia Regione visitando l’AOR di Potenza e il CROB di Rionero in Vulture.

Gli elogi da lei profusi a piene mani circa l’eccellenza delle attività svolte dai due nosocomi mi hanno rassicurato.

Ovviamente stavo scherzando, anche perché, ed ora sono serio, mi sarei aspettato che un Ministro “tecnico” ancorché politico come lei, dal lunghissimo curriculum professionale, invece di piegarsi alle passerelle elettorali attorniato da gente incapace, arrogante, incline a tutto pur di raggiungere le comodissime poltrone politiche, si fosse al contrario recato nei nosocomi dove le cose non funzionano, a partire dalle strutture, dalle lunghe liste d’attesa o dove ancora oggi non è possibile fare la radioterapia per i malati oncologici e bene si sig. Ministro si sarebbe dovuto recare presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di MATERA per rendersi conto di come versa la sanità in questa parte della Regione che è la Provincia di MATERA.

Forse non avrebbe profuso a piene mani elogi sulla funzionalità dei servizi offerti alla collettività, ma sicuramente sarebbe stata una occasione per fornire, dall’alto della sua esperienza professionale, proficui consigli e direttive a chi gestisce la sanità in questa parte del territorio Lucano.

Una volta si diceva che Cristo si era fermato ad Eboli, oggi grazie alla classe politica di centro-destra che ha governato per cinque anni questa Regione, quel Cristo si è fermato al confine delle due Province.

E lì si è fermato pure lei.

Cordialmente la saluto

Antonio NACCI