Minestroni, compromessi, con accorpamenti di deleghe per accontentare Tizio o Caio, questo o quel partito, sono sempre un fatto deleterio che tiene dentro tutto e il contrario di tutto e alla fine si finisce con l’essere poco incisivi, chiari, poco competitivi come accade nel mercato internazionale delle vacanze e del turismo. E’ il caso del ministero del Turismo, istituito e ripristinato dal governo guidato dal neo presidente del Consiglio, Mario Draghi, dopo il siglario eterogeneo dell’ultimo ventennio o quasi, fino ai recenti mandati dei due governi guidati da Giuseppe Conte per il Ministero politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, affidati dapprima a Gian Marco Centinaio ( Lega) e poi a Teresa Bellanova(Italia Viva).

Con la nomina di Massimo Garavaglia (Lega) si attende una sterzata nel settore, dopo la crisi in atto procurata dall’epidemia da virus a corona e aggravata da misure e scelte contraddittorie che hanno portato gli operatori a protestare. Del resto gli investimenti in sicurezza sono stati fatti, ma la lotteria dei decreti antiassembramento e dei divieti orari da zone colorate hanno lasciato perplessità e malcontenti. Servono scelte chiare in attesa che riprendano e con gradualità i voli internazionali. Ma occorre lavorare con serietà. Gli slogan incentrati su resilienza, sostenibilità o covid free restano dei contenitori vuoti, se non sono certificati, monitorati e non rientrano in una offerta credibile.Serve lavorare a un programma di rilancio e posizionamento del turismo affidato a professionalità che se ne occupino a tempo pieno, in grado di intercettare tendenze e domanda di servizi. Ma evitiamo assistenzialismo non stop (alcuni ci marciano) e progetti che non legano le esigenze (ammantato di business) sulla digitalizzazione di maniera alla necessità di adeguare e innovare l’offerta nel reale, sul campo, nelle strutture ricettive, di accoglienza, di mobilità e di animazione. Serve concretezza. Gli auspici sono tanti e la nota beneagurante del Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane (M.A.A.V.I) Basilicata lo conferma.



Habemus “Turismo” Ministerium

Il Presidente del Consiglio, prof Mario Draghi, nelle sue ultime dichiarazioni ha indicato il turismo uno dei settori al centro della ripartenza nazionale.

Nella composizione del nuovo governo non ha avuto dubbi, ha finalmente ridato dignità al comparto economico italiano che contribuiva, prima del Covid-19, al 13% del P.I.L. diretto e indiretto.

Il Ministero del Turismo (e Spettacolo) nasce nel 1959: il Presidente del Consiglio Antonio Segni ritenne indispensabile istituire il diciannovesimo dicastero perché l’anno dopo a Roma si sarebbero tenute le XVII Olimpiadi: Roma60.

Nel 1993, tra gli otto referendum proposti, gli italiani votano anche quello per l’abolizione del Ministero turismo e Spettacolo.

Con 82,28% di SI favorevoli all’abolizione, il Ministero scompare e le competenze turistiche passano alla Direzione del turismo, dipendente dal Ministero dell’Industria e Attività Produttive.

Nel 2006 il dipartimento passa alla Presidenza del Consiglio fino al 2014 quando, 21 anni dopo, finalmente ritorna ad essere comparto ministeriale accorpato con l’istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo del Ministro Franceschini.

Oggi, nel 2021, dopo 28 anni ritorna il Ministero del Turismo in Italia, una necessità evidenziata e sollecitata da tutte le Associazioni di categoria produttive e sindacali.

Buon lavoro a Massimo Garavaglia, il nuovo Ministro del Turismo: l’Italia ha bisogno di progettare il Turismo del futuro dopo la pandemia Covid-19

M.A.A.V.I. #nonsmetteremodiviaggiare

Movimento Autonomo Agenzie di Viaggio Italiane

Giovanni D’Angelo, delegato regionale Basilicata

Maria Ramaglia, delegato provinciale Matera