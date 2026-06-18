Mininni: Una passeggiata con Carlo Levi per il centro di Matera tra i dehors

Riceviamo da Giuseppe Mininni, Professore emerito di Psicologia sociale presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, un articolo in cui ci racconta di una immaginaria passeggiata con Carlo Levi nel centro cittadino di Matera che si prepara al fatidico 2 luglio, con le luminarie d’ordinanza e quei tanti invadenti dehors che debordano sempre più. Eccolo a seguire. Tutto da gustare. (Foto di copertina generata da GMio con AI).

Levi (e) i dehors “A Matera la fine della primavera porta la certezza della palizzata per le luminarie della Festa della Bruna. Da qualche tempo essa deve adattarsi a sedie, tavolini e gazebo collocati davanti a bar e ristoranti ed è una bella lotta. Ma sono i dehors, bellezza! Il dentro si fa strada fuori, ostacolando l’essere la strada un modo per andar via, da qualche parte. E’ l’effetto più vistoso dell’overtourism: quando ci si muove in più che tanti, si fa fatica a passare, quasi ci si debba sempre allenare per la grande

Festa.

Da qualche tempo mi figuro una passeggiata con Carlo Levi per il centro di Matera, oggi. Com’è noto, nel suo “Cristo” egli sosteneva che l’Italia avesse due capitali vere, oltre quella storico-amministrativa: Torino, capitale della civiltà industriale, e Matera, capitale della civiltà contadina. Oggi, entrambe le città, ancorché “capitali culturali” per qualcosa, hanno perso quella caratteristica essenziale intravista da Levi e non so quale cambiamento lo turberebbe di più. Matera sembra aspirare a diventare sempre più un presidio della “civiltà cameriera” e Levi ne coglierebbe il lieve progredire della sua identità, rimanendo però ancorata a un destino servile.

Mentre camminiamo, ad un tratto Levi ha uno scatto innaturale per la sua bonomia e attira la mia attenzione sull’eccesso di dehors, ritenendo che essi snaturino la funzione principale delle strade e delle piazze: luoghi per l’incontro tra le persone, spazi dinamizzati dall’intreccio delle storie, pietre ben disposte ad accogliere il fluire delle emozioni e dei desideri, che danno dignità all’esistenza umana. “E invece con tutti questi dehors esorbitanti, che fatica a muoversi senza scontrarsi”, mi dice. Provo a obiettare che i dehors sono un segno dello spirito del tempo, riconoscibile nell’intreccio tra i tratti psicosociali del narcisismo e del voyerismo. Vedo i lineamenti, solitamente sereni, del volto di Levi essere assaliti da un moto insopprimibile di susta per le frequenti soste imposte dai dehors. Per rincuorarlo gli dico che il prossimo 2 luglio i dehors si addentrano per un giorno; al che, sornione, mi rimbecca; “Ma per i Materani quel giorno non dura tutto l’anno? Allora suggerirò al Consiglio comunale di custodire meglio la saggezza del dire popolare!”

Così quel sornione di Carlo Levi spera di sollevare la città dallo straripare dei dehors. ” Matera, 18 Giugno 2026