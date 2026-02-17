Mininni: La Costituzione non si cambia forzando il dibattito, come si è fatto in Parlamento.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un contributo di Giuseppe Mininni (Professore Emerito di Psicologia sociale presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”) in merito alla campagna referendaria in corso su norme che modificano ben 7 articoli della Costituzione e che puntano a destabilizzare uno dei pilastri su cui si fonda l’equilibrio tra i poteri della nostra Repubblica. Norme che sono state di fatto imposte dal governo al Parlamento non essendo stato consentito alle due camere di modificarne nemmeno una virgola. Un attacco alla Carta che si ripropone a distanza di tempo, nello stesso solco dell’azione di Silvio Berlusconi già dalla fine degli anni novanta. E parte da lì la riflessione di Mininni per il quale “E’ auspicabile che i cittadini e le cittadine respingano la proposta di riforma Costituzionale soggetta a Referendum, perché nelle sottili revisioni degli articoli della Carta passa un virus che modifica gravemente l’assetto liberale dello Stato di diritto che i “padri costituenti” vollero dare alla Repubblica. ” A seguire la nota integrale.

“Per un patriottismo Costituzionale” “Ieri -scrive Mininni- ho partecipato all’incontro operativo del Comitato Provinciale per il NO al Referendum del prossimo Marzo. Nel mio intervento ho illustrato brevemente i motivi ideali della mia adesione, mostrando ai presenti un opuscoletto dalla copertina celeste, recante il logo e la scritta “Comune di Matera” e intitolato “La Costituzione Italiana: un patto per la convivenza civile”. L’opuscolo, che fu curato dal Comitato per la Costituzione sorto a Matera nella primavera del 1995, contiene la Prefazione del Sindaco di allora, Mario Manfredi, una mia breve Introduzione dal titolo “Ragioni di un impegno” e il testo completo della Costituzione, che fu distribuito in tutte le scuole e tra i cittadini. Era il tempo in cui Silvio Berlusconi, divenuto Presidente del Consiglio per effetto del largo consenso elettorale ottenuto dal suo partito “Forza Italia”, si proponeva di modificare radicalmente la Costituzione. Uno dei “padri costituenti”, che si era ritirato dall’attività politica per dedicarsi alla vita religiosa, Giuseppe Dossetti, lanciò un accorato “appello in difesa della Costituzione”. Così, in molte città italiane, tra cui Matera, i cittadini e le cittadine si mobilitarono nell’impegno a sviluppare una maggiore sensibilità verso il patto fondativo del loro vivere insieme. Come è noto, quel primo governo di Berlusconi durò un tempo breve e quei Comitati un po’ alla volta si sciolsero. Oggi l’attacco si ripropone attraverso la legge di revisione di 7 articoli della Carta che riguardano le funzioni della Magistratura. Al di là delle valutazioni di ordine tecnico e politico che possono ispirare la decisione di voto, c’è da considerare una posizione originaria di attaccamento a quel “sacro testo”. Nel discorso pubblico se ne parla talvolta in tono elogiativo (“la più bella del mondo”), talvolta con accenti dubitativi (“antifascista”?). Invero questa parola non è registrata espressamente dal testo, ma i suoi autori avevano dato ampia prova di “resistenza” nell’esserlo, lottando per la nostra libertà. E’ auspicabile che i cittadini e le cittadine respingano la proposta di riforma Costituzionale soggetta a Referendum, perché nelle sottili revisioni degli articoli della Carta passa un virus che modifica gravemente l’assetto liberale dello Stato di diritto che i “padri costituenti” vollero dare alla Repubblica. La scelta del “NO” attiva gli anticorpi che contrastano le tendenze a interpretare in modo autoritario le pratiche della democrazia, come avviene già in molte comunità statuali del pianeta. La forza della vita biologica fa sì che ogni individuo abbia un padre e una madre (o, per chi ama apparire moderno, “genitore 1” e “genitore 2”). Analogamente la vita civile delle comunità umane si affida a una “patria” e a una “matria”. Se la “patria” è la tradizione di un’identità storica e valoriale, la “matria” è la Costituzione. Tra le molte altre ragioni per votare “NO” c’è anche quella scolpita nella coscienza collettiva: “Onora la patria e la matria”. La Costituzione non si cambia forzando il dibattito, come si è fatto in Parlamento; semmai la si “vive”, riconoscendo che disegna l’orizzonte più ampio possibile per una società libera, equa e democratica.”