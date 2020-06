Dopo la vicina Calabria (https://giornalemio.it/cronaca/istituita-una-zona-rossa-nella-vicina-calabria/) anche nella limitrofa Campania è stato riscontrato un nuovo focolaio di covid19 che ha costretto il Presidente Vincenzo De Luca ad emettere un’ordinanza con cui viene stabilito “L’isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento, per circa 700 persone, residenti nei cosiddetti “Palazzi Cirio”, nell’omonima area del comune di Mondragone (Caserta), dove insiste una comunità bulgara“.

Il provvedimento, valido fino al 30 giugno (salvo proroghe), prevede la sola possibilità di transito in ingresso e uscita per gli operatori sanitari e socio-sanitari impegnati nei controlli e nelle attività di assistenza. Mentre, per tutti gli abitanti di Mondragone, torna l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, prescrizione non più valida da ieri nel resto della Regione.

L’ordinanza si è resa necessaria dopo che è emersa la positività accertata al covid19 di dieci persone, tutti cittadini di nazionalità bulgara e residenti nei Palazzi Cirio (Palazzo Drago, Palazzo Roma, Palazzo A-G, Palazzo Nuovo Messico, Palazzo California), ad alta densità di popolazione, tutti siti in via Razzino del comune del casertano

L’allarme è partito dopo il ricovero di una donna nell’ospedale di Sessa Aurunca e subito dopo il Dipartimento di prevenzione della Asl di Caserta ha avviato una attività di screening sierologici e tamponi per tutti i residenti.

Infatti, decine di residenti del complesso abitativo sono stati già sottoposti a tampone e, tra domenica e lunedì ne sono stati effettuati circa 220 tamponi tutti processati (70 domenica e 150 lunedì), mentre nei prossimi giorni si conta di arrivare a 7-800.

“I positivi – ha dichiarato il sindaco Virgilio Pacifico – andranno al Covid Hospital di Maddaloni, gli altri resteranno a Mondragone e saranno monitorati costantemente. Sappiamo che anche in Bulgaria ci sono focolai, e non è improbabile che i casi di Coronavirus nella comunità bulgara di Mondragone siano dovuti a persone tornate in Italia nei giorni scorsi”.

Il Comune, insieme all’Unità di crisi regionale e con il supporto della Protezione civile, assicura l’assistenza necessaria ai cittadini in isolamento (derrate alimentari e generi di prima necessità per tutta la durata dell’ordinanza).

E’ evidente la maggiore insidiosità di questa fase che richiederebbe maggiore quantità di test effettuati su tutti i territori al fine di individuare precocemente (e non casualmente) i soggetti positivi ed operare tempestivamente per circoscrivere i focolai e limitare i danni.

Nel mentre (fino a prova contraria) rimane possibile prevenire una eventuale seconda ondata continuando con l’utilizzo delle mascherine, corretta igiene delle mani e distanziamento