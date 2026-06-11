Minchia Signor Sindaco… che messaggio agli studenti di Matera in festa…

Breve, maschio e cazzuto. Quasi da non crederci. E, infatti, molti hanno pensato ad un video fake in questi tempi di utilizzo della intelligenza artificiale. Tant’è che primi commenti al video che è iniziato a circolare in rete del primo cittadino di Matera che arringava i giovani che ieri sera hanno partecipato alla Festa dello Studente sono stati: è impossibile, non può essere vero. Ed invece, abbiamo fatto dei passaggi anche noi prima di pubblicarlo sulla pagina facebook di Giornalemio.it , sarebbe del tutto autentico. Al punto che Antonio Nicoletti dovrebbe a breve pubblicare una sua precisazione dell’accaduto ed immaginiamo del contesto che lo hanno spinto ad un intervento diciamo, per usare un eufemismo, per nulla istituzionale. Una attacco di giovanilismo acuto? Una reazione a qualche commento dal pubblico che lo ha irritato? Vedremo cosa ha ispirato la prosa sorprendente del primo cittadino della Città già Capitale della Cultura (ed ora del dialogo…) in questa occasione. Se lo spiegherà. Meno di un minuto e venti secondi al quanto fallaci:”Ok, vi dico due cose, ragazzi, ascoltatemi. T’hai stà cètt! Ok, ascoltatemi! Ok, è chiaro il messaggio. Vi dico due cose, due cose, due cose importanti. Abbiate sempre rispetto di voi stessi e degli altri. E impegnatevi nelle vostre cazzo di vite. Impegnatevi nelle vostre cazzo di vite. E rendetele più belle, perché attraverso la bellezza vostra è più bella la nostra cazzo di città. E del resto non ce ne frega una minchia. E forza Matera sempre! E basta! Bravi! Bravi! Sempre positivi! E sempre avanti!” . QUI IL LINK AL VIDEO: https://www.facebook.com/reel/1312449254366682

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.